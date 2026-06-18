Microbasurales en Neuquén: multas millonarias para frenar una práctica histórica

El año pasado se aprobó la utilización de videos y fotos de cámaras privadas como evidencia para las multas. Foto: archivo Oscar Livera.

La municipalidad de Neuquén cuestionó la generación de microbasurales en distintos puntos de la ciudad a pesar de los operativos de limpieza y de los centros de transferencia.

Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, contó este jueves en RÍO NEGRO RADIO que «en Valentina no dura ni 12 horas el operativo» y aseguró que son los vecinos del sector quienes arrojan los residuos.

Multa millonaria por arrojar residuos en la vía pública

Haspert afirmó que el descarte ilegal de residuos sucede hace más de 50 años y que los lugares más recurrentes son la meseta neuquina, las bardas y en el barrio Valentina.

Sostuvo que no hay excusas para esta práctica dado que existe el operativo de limpieza ‘Puerta a Puerta’, el cronograma de recolección de residuos seis veces por semana y los centros de transferencia.

«Una multa en la ciudad de Neuquén por arrojo de residuo en la vía pública cuesta $6 millones. Sale mucho más barato alquilar un contenedor y evitar la multa», explicó el funcionario.

Detalló que los microbasurales «actúan por contagio: el lugar puede estar limpio hasta que se animó uno a tirar un poco de poda y a los dos días tenes una heladera, un termotanque«.

Para advertir el arrojo de residuos en la meseta se instalaron cámaras de vigilancia en la Autovía Norte, pero las mismas fueron vandalizadas: «nos robaron ese domo, se subieron a una escalera y con un palo le pegaron hasta que cayó, lo apagaron y se lo llevaron».

«El año pasado con el Consejo Deliberante, el Tribunal de Faltas, tomamos la decisión de llevar una normativa nueva de que sirva como prueba el video y la foto del vecino«, contó Haspert.

Describió que mediante las cámaras privadas y las denuncias anónimas logran localizar a los responsables y efectuar las multas correspondientes. «Da la sensación que es la única forma para poder hacer recapacitar a esta gente«, remarcó.