Problemas para Senegal: Elye Wahi no recibió permiso migratorio para ingresar a Canadá

La Federación de Costa de Marfil confirmó que el delantero Elye Wahi no viajará a Toronto para el partido ante Alemania por la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo, debido a que Canadá le niega el acceso al país.

Según se indicó, el país norteamericano decidió no otorgarle la visa migratoria por una causa existente, que investiga la participación del jugador en una causa de corrupción deportiva en un partido de la Ligue 1, con apuestas ilegales.

«La FFI informa que el jugador no podrá realizar el desplazamiento de la delegación a Canadá. De hecho, las autorizaciones administrativas necesarias para su entrada en el territorio canadiense no han podido obtenerse en esta etapa. Elye Wahi permanecerá por tanto en Estados Unidos a la espera del regreso del equipo», informó la Federación Marfileña».

🇨🇮 La Federación Marfileña de Fútbol informó que Elye Wahi, uno de los jugadores de su seleccionado, no podrá ingresar a Canadá para el partido de la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa del Mundo ante Alemania.



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Wahi es investigado en Francia por una amonestación para sí mismo en el minuto 35 de un partido de Ligue 1 entre Nice y Metz, del pasadol 17 de mayo. Se presume que habría sido acompañado por apuestas sospechosas.

El delantero africano venía de ser titular en el debut de Senegal con triunfo ante Ecuador por 1 a 0, y probablemente iba a repetir en el duelo ante Alemania del próximo sábado. Pero, por esta causa, el senegalés se perderá el partido y volvería a jugar frente a Curazao, en Filadelfia, cuando Costa de Marfil cierre su participación en la fase de grupos.