En defensa de Daniel Zornita

En una publicación de este diario del 08/11/2022, denominada “Recta final en los concursos de la polémica en Río Negro: quiénes siguen en carrera”, se menciona a Daniel Zornita por un video que él había grabado, como una broma a su esposa y a sus hijas, en el día de la mujer.

Por ser prima hermana de Mariela, su esposa, puedo asegurar que era una broma, porque él es el cocinero de la casa y ayuda en todas la tareas del hogar. Es bondadoso y generoso con su familia.

Pero los fanáticos ideológicos tergiversaron todo, para tratar de perjudicarlo. ¿Por qué no le preguntaron primero a su esposa y a sus hijas, cómo es con ellas? ¿Por qué no averiguan si alguna vez tuvo alguna discusión o les habló mal, como esposo y padre? ¿Por qué no nos preguntaron a nosotros que somos los familiares?

¿Ustedes nunca hicieron una broma? ¿Son tan impolutos? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, dijo Jesús. Pero Daniel Zornita, es muy buena persona, además de buen profesional.

Pero si el propósito de este concurso es seleccionar un fiscal en el fuero penal, lo que debería tomar trascendencia pública y transparencia, es cómo se evalúa, meritúa, o pondera la capacidad profesional, la cantidad de casos resueltos, los aspectos de metodología investigativa, y el criterio de análisis e interpretación jurídico en favor de las víctimas.

Mientras tanto, se cumplen 23 años de impunidad (8 de septiembre de 1999) del homicidio de Ana Zerdán, cuyo cuerpo se encontró en el baño de su laboratorio de análisis clínicos, en la calle San Martín 930, de Cipolletti.

También se cumplieron 20 años de impunidad (23 de mayo de 2002) de la masacre del laboratorio, cuyas víctimas fueron Mónica García, Carmen Marcovecchio y Alejandra Carbajales, en pleno centro (25 de Mayo y Roca) de la misma ciudad de Cipolletti, donde funcionaba un laboratorio de análisis clínicos.

El 2 de julio de este año, la estudiante pampeana Agustina Fernández (19 años), también fue asesinada en Cipolletti, y hasta el momento, no hay detenidos.

Entonces me pregunto ¿qué criterio de selección de fiscales tiene la justicia de Río Negro? ¿O acaso prefieren seguir como hasta ahora? Ustedes tienen una deuda con toda la sociedad civil.

Sandra Mariel Driussi

DNI 16429793

NEUQUÉN