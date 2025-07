Enfermería, la cruda realidad

Daina Pacheco DNI 33.858.420

GENERAL ROCA

Soy enfermera hace 14 años, si solo supieran lo que implica cuidar. Suplir cada necesidad, cada persona es un mundo, cada día hay situaciones indescriptibles.

Pero este día en particular me hizo recapitular y pensar si realmente vale la pena ser enfermera.

Porque esto, porque hoy; bueno porque hoy fui víctima de una agresión tanto física como verbal, hoy me amenazaron porque solamente hice mi trabajo, porque a esta persona no le gustó mi cara o simplemente porque le comuniqué las reglas de la institución.

Trabajo en el hospital lugar al que ya nadie respeta; mucho menos nos respetan a nosotros los trabajadores de salud. La gente que usa el sistema también es la muchas veces abusa de él.

Hoy pienso si vale la pena ser parte de esto, un sistema precarizado, el que elegí porque no quería ser parte del negocio de la salud. Elegí ser humana, pero esto no implica arriesgar mi vida, mi tranquilidad mental o mi integridad física, a esta altura he perdido mucho más que que días festivos libres.

Ser enfermera implica dejar todo por alguien que ni conoces, Ser enfermera es una carrera dura, mal pagada que compromete tu estado de ánimo, tu salud mental, y tu vida personal.

A eso se le suma el día a día, la gente solo piensa en sí misma. Buscan hacer respetar sus disque «derechos» a golpes y gritos, la educación ya no es garantía de un buen trato. La soberbia es su lenguaje común.

Y aquí estoy replanteándome realmente esto es lo que elegí o si tengo oportunidad de escapar.