Cartas

Ese mundo nuevo

Carta de Lector

Por Carta de lector

Roberto Savasta
DNI 14.251.572

San Carlos de Bariloche

Parado en el centro de mi propia vida
Sintiéndome cierto, en algún recodo
de un largo camino que aún no termina.
Sintiendo este viento golpeándome fuerte
sucesos de un mundo absurdo y demente.
Detrás de estos muros hay un valle amado
por siempre soñado, y un montón de gente
corriendo en el prado.
Serpentea libre un arroyo fresco
El bosque murmura canciones al cielo.
Los niños descalzos, saltando entre charcos
Ríen mientras juegan, en el valle esperan
que por fin renazca ese mundo nuevo
que tanto hace falta.


Temas

Poesía patagónica

