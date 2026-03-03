Roberto Savasta

DNI 14.251.572

San Carlos de Bariloche

Parado en el centro de mi propia vida

Sintiéndome cierto, en algún recodo

de un largo camino que aún no termina.

Sintiendo este viento golpeándome fuerte

sucesos de un mundo absurdo y demente.

Detrás de estos muros hay un valle amado

por siempre soñado, y un montón de gente

corriendo en el prado.

Serpentea libre un arroyo fresco

El bosque murmura canciones al cielo.

Los niños descalzos, saltando entre charcos

Ríen mientras juegan, en el valle esperan

que por fin renazca ese mundo nuevo

que tanto hace falta.

