¿Estamos preparados para lluvias intensas?
Carlos González
DNI 10.595.132
GENERAL ROCA
A quien corresponda:
¿Estaremos en condiciones de soportar una lluvia o un aluvion intensos como los que se estan observando en todo el mundo?
¿Estarán calculados los volúmenes que pueden soportar las defensas al norte y al oeste de General Roca?
Esta informada la población como deberá enfrentar una probable inundación?
Me preocupa y me interesaría que las autoridades de mi localidad y de la provincia estén alertadas y coordinadas para enfrentar una crisis ambiental probable.
Muchas gracias por atender esta inquietud.
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