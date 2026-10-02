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Cartas

¿Estamos preparados para lluvias intensas?

Carta de Lector

Por Carta de lector

Carlos González
DNI 10.595.132

GENERAL ROCA

A quien corresponda:
¿Estaremos en condiciones de soportar una lluvia o un aluvion intensos como los que se estan observando en todo el mundo?
¿Estarán calculados los volúmenes que pueden soportar las defensas al norte y al oeste de General Roca?
Esta informada la población como deberá enfrentar una probable inundación?

Me preocupa y me interesaría que las autoridades de mi localidad y de la provincia estén alertadas y coordinadas para enfrentar una crisis ambiental probable.
Muchas gracias por atender esta inquietud.


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Carlos González
DNI 10.595.132

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