Pluspetrol y GyP entran al RIGI con US$12.400 millones para llevar Bajo del Choique-La Invernada a más de 100.000 barriles diarios

Con la perforación de más de 620 pozos horizontales, las operadoras buscan que Bajo del Choique-La Invernada supere los 100.000 barriles diarios. (Foto: gentileza)

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso del proyecto presentado por Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para el bloque Bajo del Choique-La Invernada. El anuncio se realizó en París, durante la Argentina Week. La iniciativa contempla una inversión de US$ 12.400 millones en un plazo de 25 años y permitirá superar los 100.000 barriles diarios de producción.

Del anuncio participaron el gobernador Rolando Figueroa; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el secretario de Energía de la Nación, Daniel González; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el country manager de Pluspetrol Argentina, Julián Escuder.

Figueroa señaló que la inversión anunciada es «una muy buena noticia para Neuquén y la Argentina». «Es el camino que hemos elegido entre todos para sacar adelante Neuquén y el país, trabajando en forma coordinada y realizando las inversiones que son necesarias para el desarrollo», sostuvo. El gobernador aseguró que los barriles de producción previstos «van a generar muchísimo desarrollo, pero fundamentalmente mucho empleo y mucho valor agregado». También afirmó que «el RIGI para el upstream fue un gran acierto para Neuquén y para el país. Evidentemente, esto lo demuestra».

El gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a funcionarios y directivos petroleros durante la reunión que oficializó el ingreso del proyecto al RIGI. (Foto: Gentileza)

Caputo calificó el proyecto como «una inversión realmente espectacular» y remarcó que «van a estar produciendo más de 600 pozos y construyendo cuatro plantas, que van a estar empleando a más de 4.000 personas en el próximo año y medio».

Vaca Muerta: Pluspetrol perforará más de 620 pozos y construirá cuatro plantas

La aprobación permitirá acelerar el desarrollo del yacimiento. El plan incluye la construcción de cuatro plantas de procesamiento, ductos de evacuación y la perforación de más de 620 pozos horizontales. Las cuatro plantas de producción se ubicarán en distintas zonas del yacimiento.

Pluspetrol utilizará tres equipos de perforación dedicados y perforará un promedio de 41 pozos por año para alcanzar niveles de más de 100.000 barriles diarios.

Qué dijo Pluspetrol sobre el RIGI y la seguridad jurídica

Escuder destacó el papel de la provincia: «Valoramos el rol de la provincia del Neuquén como un articulador clave para fortalecer el desarrollo y operación en el territorio. Destacamos su contribución a la gestión eficaz para facilitar inversiones y acompañar el desarrollo de los activos de forma tal de contribuir a que el crecimiento de Vaca Muerta genere valor integral para la provincia y el país».

Sobre el régimen, el ejecutivo sostuvo: «El RIGI constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en plays no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo. Este régimen permite acelerar desarrollos, asimilando las condiciones económicas a las de otros países, incrementando la resiliencia y competitividad de Vaca Muerta en el escenario internacional».

Por último, remarcó: «Es positivo que Argentina haya avanzado en un marco que fortalezca la seguridad jurídica y genere mejores condiciones para transformar el potencial de sus recursos en inversión, producción, empleo y exportaciones sostenidas en el tiempo».

Rincón de los Sauces y GyP: el impacto de la inversión en Neuquén

Las inversiones tendrán un impacto económico y social favorable en Rincón de los Sauces y la región norte de la provincia, donde se encuentran las operaciones, y beneficiarán a la comunidad y a toda la cadena de valor.

Desde Pluspetrol indicaron que el proyecto marcará un hito fundamental en el crecimiento de la empresa, ya que le permitirá multiplicar su producción y consolidarse como uno de los productores de petróleo y gas más importantes del país. La compañía es actualmente el cuarto productor de petróleo y el sexto de gas de la Argentina, y tiene presencia en siete países, entre ellos Perú, donde opera el yacimiento de Camisea.

Como empresa provincial y socio estratégico del proyecto, GyP acompaña el desarrollo del área y la incorporación de inversiones orientadas a incrementar la producción, ampliar la infraestructura y promover nuevas oportunidades de desarrollo para la comunidad cercana al proyecto y para toda la provincia del Neuquén.

«La aprobación de este proyecto representa un nuevo paso en la estrategia del Gobierno de la Provincia de poner en valor nuestros recursos hidrocarburíferos, consolidar inversiones de largo plazo y transformar el potencial energético de Neuquén en nuevas oportunidades de desarrollo sustentable para la provincia», afirmó el presidente de GyP, Guillermo Savasta.