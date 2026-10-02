Salieron a la luz los chats entre Joaquín Levinton y la mujer que lo denunció: qué dicen los mensajes

El caso que involucra a Joaquín Levinton sumó un nuevo capítulo luego de que salieran a la luz conversaciones privadas entre el cantante y Paula, la mujer que lo denunció por presunto abuso sexual. Los mensajes forman parte del material que la defensa del líder de Turf busca incorporar a la causa.

La denuncia contra Joaquín Levinton por presunto abuso sexual continúa sumando novedades. En las últimas horas se conocieron chats privados entre el músico y Paula, la mujer que lo denunció, que fueron difundidos en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América TV.

Las conversaciones fueron presentadas al aire por el periodista Martín Candalaft, quien explicó que se trata de material que la defensa de Levinton pretende presentar ante la Justicia para respaldar la versión del cantante.

Levinton negó las acusaciones y sostiene que la mujer lo contactó de manera insistente durante un período prolongado. Paula, en cambio, ratificó públicamente su denuncia y aseguró haber atravesado episodios de violencia durante el vínculo que mantuvieron.

Qué muestran los chats entre Joaquín Levinton y Paula

Según lo difundido en DDM, varias de las conversaciones corresponden a intercambios mantenidos a través de Instagram.

En algunas de las capturas exhibidas, Paula aparece iniciando las conversaciones y enviando sucesivos mensajes al cantante, incluso en ocasiones en las que, de acuerdo con lo mostrado en el programa, no obtenía respuesta.

En uno de esos intercambios le contó que estaba trabajando en una inmobiliaria y le propuso participar de una publicidad remunerada. En otros mensajes le enviaba canciones, videos y le preguntaba qué estaba haciendo.

Candalaft aseguró que habría existido un período de aproximadamente cuatro meses en el que la mujer le escribió reiteradamente. También señaló que entre el material existen mensajes y contenido íntimo que ella habría enviado al músico.

Los intercambios fueron difundidos como parte de la estrategia de defensa de Levinton y deberán ser evaluados, junto con el resto de las pruebas, por la Justicia. Por sí mismos, no permiten determinar si ocurrieron o no los hechos denunciados.

La defensa de Levinton y una denuncia anterior

Durante el programa también se repasó material relacionado con una causa anterior.

Según explicó Candalaft, Levinton ya había presentado capturas de conversaciones con Paula ante la Justicia para sostener que ella continuaba intentando contactarlo.

En algunos de esos mensajes, siempre de acuerdo con lo difundido en televisión, la mujer habría propuesto encontrarse nuevamente, mientras que el cantante le indicaba que debía manejar la situación a través de su abogado debido a la existencia de actuaciones judiciales.

La defensa del músico sostiene que estos intercambios respaldan su versión de que era Paula quien buscaba mantener el contacto.

Qué dijo Joaquín Levinton sobre la denuncia

Tras conocerse la acusación, Levinton negó los hechos y afirmó que atraviesa una situación de mucha angustia.

El cantante sostiene que la mujer lo contacta desde hace años y aseguró estar a disposición de la Justicia para entregar sus dispositivos electrónicos si fueran requeridos durante la investigación.

También cuestionó públicamente las acusaciones y pidió que se analicen las pruebas incorporadas al expediente.

La versión de la mujer que denunció al cantante

Paula, por su parte, habló públicamente y sostuvo una versión completamente diferente. La mujer afirmó haber mantenido un vínculo con Levinton entre 2015 y 2020 y denunció haber atravesado situaciones de violencia física, psicológica y sexual.

La presentación más reciente fue realizada el 28 de septiembre y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50.

La denunciante aseguró además que decidió volver a recurrir a la Justicia porque todavía arrastra consecuencias psicológicas de lo que, según su testimonio, vivió durante aquellos años.

Tras la repercusión mediática, anunció que mantendrá silencio públicamente mientras su nueva representación legal presenta las pruebas ante la Justicia.

De esta manera, la aparición de los chats agrega un nuevo elemento a una causa en la que existen versiones contrapuestas. Será la investigación judicial la que deberá analizar las conversaciones junto con el resto de las pruebas y determinar qué ocurrió.