Ética y psiquiatría

Fabián Wotnip

fwotnip@yahoo.com.ar

Señor Director:

En el debate sobre la Ley de Salud Mental se ha instalado una premisa equivocada: que la psiquiatría estaría guiada por intereses propios y carecería de normas morales.

Esta afirmación es falsa y perjudica al sistema de salud y a los pacientes.

La práctica psiquiátrica se rige por principios bioéticos —autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia— y por evidencia científica.

No existe un “auto-interés estructural” por fuera de estos marcos. Su ejercicio implica responsabilidad clínica, formación y control institucional.

Deslegitimar esta base debilita la atención en salud.

La incorporación de conceptos ideologizados que presentan a la psiquiatría como abusiva no resiste análisis clínico ni evidencia.

Una ley de Salud Mental debe proteger derechos y garantizar herramientas terapéuticas.

Cuando sugiere que el psiquiatra actúa desde una lógica de dominación, incurre en una falacia que deteriora la confianza y expone a los pacientes a riesgos.

La ciencia y la bioética no son opuestas: se complementan. Ignorar la evidencia o reemplazarla por construcciones ideológicas debilita el sistema.

Es necesario revisar los aspectos de la legislación que afectan la práctica clínica y la protección de los pacientes.

No se trata de reducir derechos, sino de evitar errores que perjudican al sistema.

La salud mental requiere equilibrio y respeto por el conocimiento. Liberarla de prejuicios es una obligación con la sociedad.