Felicitaciones por la columna «De Fogg a Sawe…»

Carlos Alberto Larrañaga

Abogado mediador de Viedma-Carmen de Patagones

Como asiduo lector del diario “Río Negro” deseo felicitar al autor del artículo Marcelo A. Angriman, por su excelente nota publicada el miércoles 13 de mayo 2026 en la página de “Opinión “ del diario Río Negro. La comparación entre Phileas Fogg (Julio Verne – 80 Dias) y el maratonista keniata Sebastián Sawe (1: 59: 30) es magistral, sumando a ello al hombre incógnita que ávido de lectura, aguardaba ingresar a la amplia Biblioteca del Monasterio de San Pelayo en Santiago de Compostela.

Rescato frases de la nota: “el ser humano rompe otra barrera”, “la terca voluntad de no detenerse”, “el equipo no hace al guerrero si este no tiene el alma templada para el combate” y “la confirmación de que el tiempo es una pista de despegue” Mientras todo ocurre en el mundo, en el estrecho de Ormuz, el brote del Hantavirus en el crucero “MV Hondius” que zarpo de Ushuaia rumbo las Islas Canarias, Donald Trump y XI Junping buscan medidas económicas, “el maratón de la vida sigue siendo esa bendita pulsión por llegar antes de que el reloj dicte su sentencia”.