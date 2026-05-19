Día Mundial de la Donación de Leche Humana: una red que salva vidas en Neuquén y Río Negro

Cada 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Humana, una fecha que busca visibilizar una práctica que salva vidas y reconocer el compromiso de miles de madres donantes en todo el mundo. La iniciativa fue propuesta en 2010, durante el primer Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, con el objetivo de promover este gesto solidario, difundir los beneficios de la leche materna y garantizar este recurso vital para los recién nacidos que no pueden ser alimentados por sus propias madres. En la región, tanto Río Negro como Neuquén se consolidan como referentes en la construcción de redes provinciales de leche humana y en el fortalecimiento de sus bancos, piezas clave para la salud neonatal.

Neuquén: encuentro provincial en la península Hiroki

Como parte de las actividades por la fecha, Neuquén realiza hoy el 18° Encuentro de la Red de Leche Humana, de 10 a 14, en la Península Hiroki, en la reserva natural de la ciudad capital.

Participan equipos del Banco de Leche Humana, de la Red de Leche Humana, de Jardines Maternales, del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Turismo y Promoción Humana, entre otros actores del sistema sanitario y comunitario. El encuentro pretende ser un espacio de balance y proyección para todos los equipos de la provincia que trabajan en la temática, y permitirá compartir experiencias, dificultades y desafíos.

El Banco de Leche Humana de Neuquén tiene como misión asegurar la alimentación con Leche Humana Pasteurizada (LHP) a niños y niñas internados en servicios neonatales y pediátricos que, por indicación médica, no cuenten con leche de su propia madre o ésta se encuentre contraindicada. Desde la cartera sanitaria provincial destacan la donación de leche humana como “un gesto humanitario que alimenta esperanza” y subrayan el “potencial incalculable de la leche materna como primer alimento, completo, seguro y adaptado a las necesidades del recién nacido”.

En línea con esa política, avanza la obra de ampliación del edificio del Banco de Leche Humana que funciona en el Hospital de Cutral Co–Plaza Huincul. Los trabajos continúan a buen ritmo y se prevé que finalicen en junio, cuando se cumplan diez años de su creación, el 16 de ese mes. Más información puede consultarse en https://bancolechehumana.neuquen.gob.ar/

Río Negro: una red provincial que crece y se fortalece

En Río Negro, el Banco de Leche Humana Provincial, dependiente del Ministerio de Salud y ubicado en Roca, cumple un rol central en la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. Allí se recolecta, analiza, pasteuriza, almacena y distribuye la leche humana donada en forma voluntaria, que luego se destina a los hospitales de toda la provincia.

A partir de su puesta en marcha y de la incorporación de centros recolectores, se consolidó una Red Provincial de Leche Humana que hoy cuenta con diez Centros Recolectores en distintas localidades, entre ellas Roca, Villa Regina, Allen, Cipolletti, Choele Choel, Lamarque y Chichinales. Son estos centros los que reciben cada frasco donado y lo derivan al Banco para su adecuado tratamiento y posterior distribución segura.

La leche humana pasteurizada se destina a bebés que la necesitan de manera urgente y vital, entre ellos:

Recién nacidos prematuros de muy bajo peso (menos de 1500 gramos) o con menos de 32 semanas de gestación.

Lactantes y niños con enfermedades o deficiencias inmunológicas.

Bebés en recuperación de cirugías intestinales o con cardiopatías congénitas.

Recién nacidos de menos de 2500 gramos que estén internados o enfermos, incluso si son de término.

Desde el Banco de Leche Humana Provincial subrayan que se trata de una herramienta esencial para reducir complicaciones en recién nacidos de alto riesgo y mejorar su pronóstico de vida.

Río Negro fortalece su red de donación de leche humana. (Gentileza).

Quiénes pueden donar leche humana y cómo sumarse

Tanto en Río Negro como en Neuquén, el mensaje en esta fecha es claro: la donación de leche humana es una acción solidaria y segura, y cualquier madre que esté amamantando puede convertirse en donante.

En Río Negro, puede donar toda madre sana que esté amamantando o extrayéndose leche para su bebé y tenga excedente. La donación puede comenzar en cualquier momento de la lactancia. Antes de incorporarse como donante se realiza una entrevista para evaluar el estado de salud y despejar dudas sobre el proceso.

Quienes estén interesadas en donar leche humana o requieran más información pueden comunicarse con el Banco de Leche Humana de Río Negro al teléfono 2984686373, donde se les indicará el centro recolector más cercano y los pasos a seguir.

En Neuquén, en tanto, el Banco de Leche Humana y la Red de Leche Humana difunden permanentemente vías de contacto y asesoramiento para nuevas donantes, reforzando la idea de que cada frasco donado puede marcar la diferencia en la vida de un recién nacido.

En este Día Mundial de la Donación de Leche Humana, la región patagónica vuelve a poner en valor la tarea silenciosa de los bancos, la articulación de sus redes provinciales y, sobre todo, la decisión de las madres que eligen compartir su leche: un acto solidario que se traduce en más oportunidades de vida para los bebés más vulnerables.