El Concejo Deliberante de Fernández Oro pidió a Weretilneck revisar la coparticipación y alertó una “asfixia financiera”

El Concejo Deliberante de Fernández Oro aprobó una comunicación dirigida al gobernador Alberto Weretilneck y a la Legislatura de Río Negro para reclamar una revisión “urgente” del régimen de coparticipación provincial y solicitar asistencia financiera extraordinaria para la ciudad.

La iniciativa fue aprobada por mayoría y expone la situación económica que atraviesa el municipio en medio del crecimiento poblacional y el aumento de la demanda de infraestructura y servicios. En el documento, los concejales -Marina Liliana Marini (JSRN), Christian Martín Artero de (Frente de Oro) y Antonella Gisel Crespo (LLA)- sostuvieron que el esquema actual de distribución de fondos “evidencia un marcado desfasaje respecto de la realidad demográfica y social” de Fernández Oro.

“El actual esquema de coparticipación provincial evidencia un marcado desfasaje respecto de la realidad demográfica y social que evidencia nuestra ciudad”, señala el texto aprobado por el cuerpo legislativo. Además, remarcaron que la ciudad debe afrontar “crecientes responsabilidades” sin una actualización “real y justa” de los fondos que recibe por parte de la Provincia.

En mayo, el intendente Gustavo Amati (JSRN) firmó junto a otros dos jefes comunales un comunicado dirigido al Gobernador para que se retomen «a la mayor brevedad posible» las mesas de trabajo para redefinir un nuevo esquema de regalías y coparticipación.

Coparticipación en Río Negro: El reclamo de Fernández Oro por los recursos provinciales

En la comunicación, el Concejo Deliberante sostuvo que la coparticipación municipal “no constituye una concesión discrecional del Gobierno Provincial”, sino una herramienta necesaria para garantizar el funcionamiento de los municipios.

Por ese motivo, solicitaron al Gobierno provincial y a la Legislatura impulsar “con carácter urgente” una revisión integral del sistema de distribución de recursos.

“Resulta indispensable que el Gobierno Provincial y la Legislatura de Río Negro impulsen con carácter urgente una revisión integral del sistema de distribución de recursos, garantizando criterios transparentes, objetivos y acordes a las necesidades actuales de cada localidad”, expresaron los concejales.

El documento también menciona que Fernández Oro atraviesa “cada vez más dificultades financieras”, al punto de haber suspendido las celebraciones por el 95° aniversario de la ciudad debido a restricciones presupuestarias.

En otro tramo, el cuerpo legislativo afirmó que mientras otros municipios reciben “asignaciones discrecionales, obras públicas y acompañamiento financiero permanente”, la localidad continúa atravesando una situación de “marcada asfixia económica y financiera”.

El Concejo Deliberante solicitó a Weretilneck y a la Legislatura de Río Negro una asistencia extraordinaria para Fernández Oro

La comunicación también hace referencia a las gestiones impulsadas por el Ejecutivo municipal ante la Provincia para plantear la necesidad de actualizar el esquema vigente y obtener mecanismos extraordinarios de asistencia financiera.

Sin embargo, el Concejo aseguró que “las respuestas obtenidas hasta la fecha han resultado infructuosas frente a la magnitud de la problemática planteada”.

A partir de ese escenario, los concejales solicitaron la adopción inmediata de medidas compensatorias para sostener el funcionamiento municipal, la continuidad de obras y los programas comunitarios.

El cuerpo legislativo pidió “actualizar el régimen de coparticipación provincial, garantizando una distribución más justa, equitativa y acorde a la realidad económica y poblacional actual”.

Además, en el segundo artículo reclamaron “la adopción inmediata de medidas compensatorias extraordinarias destinadas a asistir financieramente al Municipio de General Fernández Oro”.