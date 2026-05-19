Jubilaciones anticipadas en Neuquén: una muestra de sesgo populista en el gobierno

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La sanción del Decreto 640/26, que consagra el Régimen Especial de Acompañamiento Administrativo al Cese Voluntario por Trayectoria Laboral Vulnerable, presentada con bombos y platillos como “Jubilación anticipada” ; es una muestra más del sesgo populista del actual gobierno en la Provincia del Neuquén, y de la falta de voluntad política de utilizar los recursos de todos los neuquinos de manera eficiente.

Como nos tenía acostumbrado el populismo K, detrás de un nombre que intenta demostrar empatía y sensibilidad, se materializará un nuevo incremento del gasto del Estado, que generará también una nueva situación de injusticia con miles de neuquinos que pagan sus impuestos.

Algunos aspectos de esta decisión:

• Desde el punto de vista formal, este nuevo régimen debió debatirse en la Legislatura, y en todo caso establecerse por ley. La Constitución Provincial establece en el Art. 189 que es la Legislatura quien debe “Dictar leyes generales de jubilaciones, pensiones y subsidios”, y no por un decreto del Gobernador.

• En el Art. 2 del Decreto, establece que ingresan a este nuevo régimen las personas beneficiadas oportunamente por los “Decretos N° 0483/07, N° 0581/07, N° 2010/07 y N° 2246/07 u otros”. Esto es básicamente Plan Trabajar y otros similares a los que, si hacemos memoria ingresaban especialmente personas vinculadas políticamente al MPN, sectores de izquierda y los “amigos” del poder de turno. No dudo del estado de necesidad de algunas personas con estos beneficios, pero sí me reservo el derecho de dudar sobre otros; especialmente habiéndose desnudado en los últimos tiempos las tramas de favores, corrupción y manejos de planes de cientos de personas con fines políticos.

• Aunque no lo dice el Decreto, trascendió que son alrededor de 1.700 personas que pueden acceder a este nuevo régimen; que dejarán de trabajar en el Estado Provincial pero siguen cobrando su sueldo hasta cumplir los 15 años de aportes. No parece justo frente a los contribuyentes que pagan sus impuestos con mucho esfuerzo, y de ese dinero se paga a empleados públicos, que no van a ir trabajar mas. Frente a esto, la pregunta obligada es: ¿ingresarán 1.700 nuevos empleados al Estado para reemplazarlos? Nadie dijo nada al respecto, sería bueno que lo aclaren; ya sea el Gobierno o el Gremio ATE.

• Tampoco lo dice el Decreto, pero sería muy importante saber qué dice el ISSN que tarde o temprano deberá incorporar a estos 1700 nuevos jubilados, que tendrán al momento de jubilarse, según dice el Decreto como máximo 15 años de aportes. Está clarísimo que a un jubilado que aportó solo 15 años, para pagarle su jubilación habrá que sacar dinero de otros jubilados, cuestión que en un sistema de reparto como el ISSN podría ser aceptable. Pero frente al panorama futuro del ISSN, eso no va a alcanzar, con lo cual seguramente recurrirán a fondos públicos de la Tesorería de la Provincia, como ya ocurrió, o a recursos provenientes de las regalías como también ya ocurrió. O sea, la conclusión es que las decisiones demagógicas del gobierno de turno, la terminan pagando todos los neuquinos con sus impuestos o con las regalías que según dice la Constitución es propiedad de todos los neuquinos, no del gobierno ni de los empleados públicos.

Todo indica que esta decisión responde a dos cuestiones:

1. Una concepción populista y demagógica que en Neuquén sigue vigente, y se hace cada vez más profunda. Porqué no intentamos ser más creativos y justos en la solución de los problemas que este mismo populismo generó durante mas de 60 años.

2. Es un serio peligro seguir fomentando el incremento del gasto corriente del Estado, pensando que su financiamiento está asegurado porque las regalías aumentan sostenidamente. Las regalías pertenecen a todos los neuquinos, y frente al aumento exponencial que están teniendo; es necesario un debate muy profundo y sincero sobre qué destino le vamos a dar.

En definitiva cumplir alguna vez con lo que dice la Constitución de la provincia, que los recursos provenientes de las regalías deben orientarse a la inversión productiva y sostenible de la provincia.

* Exdiputado nacional por JxC, integrante de LLA.