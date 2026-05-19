Condenaron a un hombre por un violento robo en Neuquén: la víctima sufrió fracturas y secuelas permanentes

La Justicia de Neuquén condenó a Timoteo Alexis Elías Bosque a la pena única de 6 años y 3 meses de prisión efectiva por un violento robo agravado en el que la víctima sufrió lesiones graves y secuelas permanentes. La responsabilidad penal del acusado ya había sido admitida previamente mediante un acuerdo parcial.

La condena fue impuesta por un tribunal integrado por los jueces Juan Guaita, Juan Pablo Encina y Juan Kees, luego de una audiencia de cesura en la que únicamente se debatió el monto de la pena.

Durante esa instancia, el fiscal del caso, Horacio Maitini, solicitó una condena de 5 años y 6 meses por el hecho investigado y pidió además revocar una pena condicional previa de 2 años y 3 meses. La Fiscalía pretendía así una pena única de 7 años y 9 meses de prisión efectiva.

Por su parte, la defensa oficial, representada por Laura Giuliani, solicitó una pena unificada de 6 años de prisión.

El ataque ocurrió de madrugada

El hecho juzgado ocurrió el 28 de septiembre de 2025, entre la 1 y las 2 de la madrugada, en la intersección de Racedo y Otonelli, en la ciudad de Neuquén.

Según la acusación fiscal, la víctima circulaba en bicicleta y se había detenido a saludar a una conocida cuando fue sorprendida por Bosque. En ese momento, el acusado lo atacó con un objeto “similar a una regla de construcción” para robarle la bicicleta, una mochila, documentación y dinero en efectivo.

Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió múltiples fracturas en ambos brazos y lesiones permanentes en una de sus manos.

Durante el proceso, la Fiscalía sostuvo que la violencia empleada y las consecuencias físicas para la víctima fueron determinantes al momento de solicitar una pena elevada.

Los argumentos que evaluó el tribunal

Finalmente, el tribunal resolvió imponer 5 años y 3 meses de prisión por el robo agravado y revocar la condicionalidad de la condena anterior. De esa manera, fijó una pena única de 6 años y 3 meses de cumplimiento efectivo.

Al momento de definir la condena, los jueces consideraron como agravantes “la gravedad de las lesiones”, las secuelas sufridas por la víctima y los antecedentes condenatorios del imputado.

Como atenuantes, valoraron el reconocimiento de responsabilidad por parte de Bosque, su situación de vulnerabilidad social, los vínculos familiares y el informe socioambiental presentado por la defensa.