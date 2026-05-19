Robó carne en un supermercado, mordió a un policía y le prohibieron volver al local en Cipolletti

Intentó robar carne en un supermercado y terminó imputado por agredir a un policía.

Un hombre fue imputado en Cipolletti por intentar robar cortes de carne de un supermercado ubicado sobre calle La Esmeralda y por lesionar a un efectivo policial durante el procedimiento de detención. Como medida cautelar, la Justicia le prohibió acercarse al comercio mientras avance la investigación.

La audiencia se realizó en el Foro Penal de Cipolletti, donde la Fiscalía formuló cargos por los delitos de hurto en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones leves, todos en calidad de autor.

Según detalló la acusación, el hecho ocurrió el sábado cerca de las 18 en un reconocido supermercado de calle La Esmeralda al 1300. El imputado habría intentado llevarse dos cortes de carne valuados en 47.276 pesos ocultándolos entre sus prendas.

El guardia advirtió la maniobra

La situación fue detectada por el personal de seguridad del comercio, que alertó de inmediato al policía que realizaba tareas adicionales en el lugar. El efectivo interceptó al sospechoso en el hall de ingreso y le pidió que entregara los productos escondidos.

De acuerdo al relato fiscal, cuando intentaron identificarlo, el hombre reaccionó de forma violenta e intentó escapar. En medio del forcejeo para reducirlo, cayó sobre el policía y lo mordió en el antebrazo derecho, provocándole lesiones leves.

Tras la detención, el Ministerio Público Fiscal informó que el acusado cuenta con antecedentes penales computables. Entre ellos, una condena a un año de prisión efectiva dictada en mayo de 2023, además de otras investigaciones en trámite. En una de esas causas, actualmente debía cumplir presentaciones semanales en una comisaría.

La medida dispuesta por la Justicia

Como medida cautelar, el fiscal solicitó una prohibición de acercamiento a menos de 50 metros del supermercado donde ocurrió el episodio. El objetivo, sostuvo, es “pacificar el conflicto” mientras avanza la investigación penal.

La defensa oficial no cuestionó ni los hechos relatados por la Fiscalía ni la calificación legal propuesta. Tampoco se opuso a la restricción solicitada.

Finalmente, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos, habilitó la investigación preparatoria por el plazo de cuatro meses y ordenó la prohibición de acercamiento al comercio durante ese mismo período.