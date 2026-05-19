2.600 paneles solares verticales generan energía sobre un lago en Alemania: ¿cómo funciona?

Sobre la superficie de un lago en Alemania, la empresa SINN Power tiene instalado un sistema de 2.600 paneles solares flotantes posicionados de manera vertical. Es el primero en el mundo con estas características, según la desarrolladora de energías renovables, y se sitúa en la cantera de grava de Jais, dentro del estado de Baviera.

El sistema, denominado Skipp-Float, cuenta con una capacidad instalada de 1,87 megavatios (MW) y una producción anual estimada en 2 gigavatios-hora (GWh). Cubre el 4,65% del lago, manteniéndose por debajo del límite del 15% que permite la Ley Federal de Recursos Hídricos de Alemania.

La monitorización ambiental inicial no ha mostrado impactos negativos, aunque habrá que ver cómo evoluciona con el paso del tiempo. Mientras tanto, los primeros datos indican una mejora en la calidad del agua, e incluso la creación de nuevos hábitats, que incluyen aves acuáticas y peces alrededor del sistema.

Foto: gentileza.

La curiosa manera de colocar los paneles no solo se debe a una decisión estética: al estar ubicados verticalmente en sentido este-oeste, incrementan la generación de energía durante las horas de la mañana y la tarde del día. Eso los diferencia de los sistemas fotovoltaicos convencionales, cuyo pico de producción sucede al mediodía.

Instalar la planta sobre la superficie del agua también tiene una función específica, ya que el lago funciona como un «espejo» que refleja la luz del sol, mejorando la generación de energía. Los paneles están separados por corredores de cuatro metros de distancia, lo que también permite una circulación del aire más eficiente.

Foto: gentileza.

Para asegurar los módulos y permitir un movimiento controlado frente al viento y las olas, el sistema posee una estructura similar a la quilla de un barco, que se extiende hasta 1,6 metros bajo el agua. Se conecta a la red mediante un cable flotante y un punto de alimentación en tierra.

Actualmente, SINN Power está planificando una segunda etapa de expansión de la planta, con 1,7 MW adicionales. Una vez finalizada, ambas etapas de expansión ocuparán juntas menos del 10% de la superficie del agua.