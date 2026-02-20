¿Formación de calidad o éxodo?

Jorge Antonio Noda

DNI 25.912.398

CIPOLLETTI

Tenemos el orgullo de tener una opción de estudio para nuestros hijos, de calidad y nuestra Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) con la facultad de odontología de Allen como excelente opción.

Destaco y pido que se investigue si algo puede impedir que los sueños se cumplimenten y nuestros futuros profesionales tengan que emprender un triste éxodo.

Perdemos dinero público y alejamos a nuestros hijos de su arraigo si se nos van.

UNRN, necesitamos respuestas y poder acompañarlos hacia el crecimiento profesional y humano de nuestros hijos que con ilusión los acompañamos en este camino que es el adquirir conocimiento y calidad humana como ejemplo de vida futuro.