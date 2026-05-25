Índice de Confianza: el respaldo al gobierno de Javier Milei volvió a caer en mayo y alcanzó su nivel más bajo

El nivel de confianza en el gobierno de Javier Milei experimentó un nuevo retroceso durante el mes de mayo 2026, consolidando una tendencia a la baja por quinto mes consecutivo en lo que va del año. De acuerdo con el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, la estadística registró una caída del 1,6% en comparación con los números arrojados en abril, ubicando el indicador general en 1,99 puntos sobre un total de cinco posibles.

La tendencia a la baja y la comparación histórica

El estudio, realizado a partir de una encuesta de opinión pública nacional a cargo de Poliarquía Consultores, expuso que el retroceso interanual se ubicó en un 18,7% respecto a mayo de 2025, en tanto que la contracción acumulada desde el cierre del año pasado trepó al 19,2%.

La dinámica decreciente se mantuvo constante durante 2026, con descensos del 2,8% en enero, 0,6% en febrero, 3,5% en marzo y una caída abrupta del 12,1% en abril, a la que se sumó el reciente retroceso de mayo. Con estos números, el promedio general de la gestión descendió a 2,41 puntos, marcando el valor más bajo desde la asunción presidencial en diciembre de 2023.

El informe de la casa de altos estudios trazó una comparativa histórica al cumplirse el mes número treinta del actual mandato. El nivel de 1,99 puntos obtenido por la administración actual resulta similar al registrado por el gobierno de Mauricio Macri en el mismo momento de su presidencia, cuando el índice marcaba 2,04 puntos, apenas un 2,6% por encima del valor actual.

Al analizar otras gestiones en ese mismo tramo, el indicador se posiciona por debajo de los 2,42 puntos obtenidos por Néstor Kirchner, pero supera los registros del segundo mandato de Cristina Kirchner, de su primer período y de la administración de Alberto Fernández, quienes en su mes treinta cosecharon 1,70, 1,61 y 1,40 puntos respectivamente.

El desempeño de los componentes del índice

Al desglosar las variables que componen el Índice de Confianza en el Gobierno, la medición reveló que tres de los cinco apartados sufrieron contracciones respecto a las cifras del mes de abril.

El área que evalúa la capacidad de gestión cayó a 2,36 puntos, lo que representa una baja del 5,6% y el mínimo de toda la etapa de Milei en el poder. A su vez, la preocupación por el interés general retrocedió un 2,5% hasta situarse en 1,57 puntos, y el factor que mide la honestidad descendió un 1,6% para ubicarse en 2,46 puntos. Estos dos últimos registros resultaron los más bajos de 2026 en sus respectivas categorías.

Por el contrario, los dos parámetros restantes evidenciaron un comportamiento favorable en el transcurso del mes. La evaluación general del gobierno experimentó una suba del 3% y escaló hasta los 1,69 puntos. De manera simultánea, el apartado vinculado a la eficiencia avanzó de forma marginal con un alza de medio punto porcentual, logrando situarse en 1,88 puntos.

Las diferencias por género, edad y expectativas económicas

El relevamiento estadístico arrojó diferencias marcadas al analizar los datos según los distintos segmentos demográficos. En materia de género, la brecha entre hombres y mujeres se amplió a 0,68 puntos en mayo, debido a que el índice cayó un 13% entre el público femenino, mientras que entre los varones se registró un incremento del 6%.

En cuanto a los grupos etarios, el valor más elevado se detectó entre los jóvenes de 18 a 29 años, seguidos de cerca por los mayores de 50 años. La contracción más pronunciada tuvo lugar entre las personas de 30 a 49 años, marcando la segunda baja consecutiva en dicha franja.

Desde el punto de vista geográfico, el índice alcanzó su valor más alto entre los habitantes del interior del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una leve suba, en contraste con el Gran Buenos Aires, que mostró una caída moderada y se posicionó como la zona con el menor nivel de las tres regiones analizadas.

Según el nivel de instrucción, el retroceso más abrupto se observó entre los encuestados con educación primaria, con una merma del 25%, mientras que aquellos con formación terciaria o universitaria concentraron el nivel de confianza más elevado.

Finalmente, entre quienes anticipan una mejora de la economía en el próximo año, el índice llegó a 4,17 puntos, logrando un alza del 3,5%. Sin embargo, para los ciudadanos que creen que la situación se mantendrá sin alteraciones, el valor se desplomó un 12,9% hasta los 2,17 puntos. La caída más severa del mes se evidenció entre los sectores que esperan un deterioro financiero, cuyo nivel de confianza fue de apenas 0,37 puntos, equivalente a un descenso del 27,5%.