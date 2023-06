Fraudes por Internet

El avance de la tecnología ha logrado cosas inimaginables que ha facilitado la vida de las personas. Ahora, con solo tener a disposición un teléfono celular inteligente, son muchas las acciones que se pueden hacer sin necesidad de movernos desde donde estamos. Sin embargo, el masivo uso medios digitales también ha traído consigo graves problemas, como el aumento de los ciberdelitos, fraudes y demás crímenes que se realizan por canales virtuales.



Se estima que se registraron 4.800 fraudes cibernéticos por mes en el país

En la actualidad, no es extraño, por ejemplo, que un negocio por muy pequeño que sea tenga como mínimo una cuenta en Instagram o perfil de empresas en WhatsApp. En muchas ocasiones, estos sitios no cuentan con un local físico, lo que hace que todo se realice de forma online, hecho que en algunas ocasiones puede terminar muy mal. No obstante, los delitos no tienen límites y ya sea de forma digital o en persona, siempre hay posibilidad de caer en trampas.



Entre los delitos más recurrentes, destaca la técnica de usurpación de identidad llamada “Phishing”, el cual tiene como fin engañar a un usuario para obtener información confidencial de forma fraudulenta y de esta forma apropiarse de la identidad de esas personas. De acuerdo con el reporte de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), esta estrategia se implementa en un 25% en la modalidad de “Vishing”, es decir, fraudes mediante llamadas telefónicas.

Ante ello, el Banco Central hace una serie de recomendaciones como:



· Activar la autenticidad de dos factores en cuentas de redes sociales y WhatsApp,

· No brindar ningún dato personal por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto,

· Usar contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números,

· Leer cada correo electrónico recibido con cuidado, entre otras.



Melisa Murialdo

Contadora

Buenos Aires