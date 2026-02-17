Geólogos, una profesión de locos lindos

Geol. Carlos G. Cuburu

Maravillado aún por la nota de “Las mil aventuras del geólogo neuquino que se animó a conocer el mundo en bicicleta.” Una experiencia única que enlaza el espíritu de una profesión con singularidades que atraviesan la naturaleza pura de las rocas y formaciones geológicas con la gente de diversas culturas en cualquier lugar del planeta sin prejuicios .

Es solo experiencia a cielo abierto y mente aún más abierta, allí radica el ser estudioso de la tierra y las personas que la habitan mas allá de sus credos y lo instaurado por el hombre social, político o económico.

Mis felicitaciones enormes a este joven colega que ase animó a experimentar el universo como un todo y seguramente lo hará mejor persona y profesional. No dejes de transmitir lo aprendido, desde ese lugar haremos mejores individuos para el futuro del planeta.

Cordialmente.

