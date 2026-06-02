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Política

Javier Milei expone en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas: a qué hora

La exposición la hará en marco 43° Congreso Anual del IAEF, bajo el lema "Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación".  La jornada contará con la participación de figuras relevantes del ámbito político, empresarial y financiero

Redacción

Por Redacción

Javier Milei expone en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Foto: Clarín Fotografía)

Javier Milei expone en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Foto: Clarín Fotografía)

El presidente Javier Milei encabezará una exposición en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La actividad será este martes y se hará en el contexto del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se realizará bajo el lema «Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación»

A qué hora expondrá Javier Milei

La jornada contará con la participación de figuras relevantes del ámbito político, empresarial y financiero, tanto de sectores públicos como privados. El objetivo es realizar un análisis conjunto del escenario económico actual, las inversiones y los desafíos que tiene el país en los próximos años.

El Congreso iniciará a las 8 y se extenderá hasta las 19, el presidente estará a cargo del cierre.

Según la información anticipada, el discurso de Javier Milei tendrá foco en la consolidación económica, con la que defenderá su modelo de gestión ante los empresarios presentes y también expondrá los avances en su plan de reformas estructurales. También hablará acerca del superávit y la estabilidad macroeconómica de la Argentina.

Entre los disertantes, se destacará la presencia de los ministros:  Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), ambos a confirmar. Además estarán el titular del IAEFPablo Miedziak, quien estará a cargo de la apertura del evento y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresJorge Macri.

El Congreso Anual del IAEF tendrá una vasta agenda de actividades, expositores y paneles, principalmente relacionados a la economía, las finanzas, la política nacional y la actualidad internacional.

Entre los temas a desarrollar, figuran puntos claves para entender la economía actual; el financiamiento y la inversión; la construcción de los acuerdos para el crecimiento del país; y la mirada de los gobernadores en relación a la economía.

Con información de Noticias Argentinas


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El presidente Javier Milei encabezará una exposición en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La actividad será este martes y se hará en el contexto del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se realizará bajo el lema "Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación"

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