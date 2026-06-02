Javier Milei expone en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas: a qué hora

El presidente Javier Milei encabezará una exposición en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La actividad será este martes y se hará en el contexto del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se realizará bajo el lema «Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación»

A qué hora expondrá Javier Milei

La jornada contará con la participación de figuras relevantes del ámbito político, empresarial y financiero, tanto de sectores públicos como privados. El objetivo es realizar un análisis conjunto del escenario económico actual, las inversiones y los desafíos que tiene el país en los próximos años.

El Congreso iniciará a las 8 y se extenderá hasta las 19, el presidente estará a cargo del cierre.

Según la información anticipada, el discurso de Javier Milei tendrá foco en la consolidación económica, con la que defenderá su modelo de gestión ante los empresarios presentes y también expondrá los avances en su plan de reformas estructurales. También hablará acerca del superávit y la estabilidad macroeconómica de la Argentina.

Entre los disertantes, se destacará la presencia de los ministros: Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), ambos a confirmar. Además estarán el titular del IAEF, Pablo Miedziak, quien estará a cargo de la apertura del evento y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

El Congreso Anual del IAEF tendrá una vasta agenda de actividades, expositores y paneles, principalmente relacionados a la economía, las finanzas, la política nacional y la actualidad internacional.

Entre los temas a desarrollar, figuran puntos claves para entender la economía actual; el financiamiento y la inversión; la construcción de los acuerdos para el crecimiento del país; y la mirada de los gobernadores en relación a la economía.

Con información de Noticias Argentinas