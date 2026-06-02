La Selección Argentina tuvo su primer entrenamiento en Kansas de cara al Mundial 2026

Este lunes, la Selección Argentina tuvo su primer entrenamiento en Estados Unidos en la previa al nuevo Mundial que comenzará el próximo 11 de junio. Luego de que los futbolistas llegaran entre el sábado y domingo, el plantel realizó su primera práctica en el Compass Minerals National Performance Center.

Kansas fue el lugar elegido por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que será la base de la albiceleste durante toda la Copa del Mundo. Allí se jugará el debut ante Argelia y luego se trasladarán a Arlington para los duelos ante Austria y Jordania, respectivamente.

En el inicio del entrenamiento, los futbolistas realizaron una serie de trabajos en el gimnasio y luego se trasladaron al campo de juego. De igual forma, se llevaron a cabo ejercicios de poca intensidad al tratarse de la primera jornada de preparación. Además, porque varios de los 26 elegidos se encuentran entre algodones y no quieren exigirlos al máximo en estos primeros días.

Los jugadores comenzaron la práctica con ejercicios en el gimnasio.

Por otro lado, Lionel Messi se entrenó diferenciado. Como era de esperarse, la Pulga no estuvo a la par de sus compañeros, debido a la inflamación en el isquiotibial izquierdo que tiene. Su presencia en el primer amistoso ante Honduras está descartada y habrá que esperar su evolución si puede llegar a sumar minutos contra Islandia el próximo 9 de junio.

Messi se movió con precaución, debido a la sobrecarga que no lo dejará llegar en óptimas condiciones al Mundial.

Quién también no se encuentra en las mejores condiciones es Emiliano Martínez. El Dibu compartió en sus redes sociales una postal de la primera práctica, donde se lo puede ver con un vendaje en la mano derecha. El arquero solo realizó trabajos con los pies, al no poder exigir la mano donde tiene una fractura.

Otros que se movieron diferenciados fueron Cuti Romero, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nico González, Nico Paz, Thiago Almada y Julián Álvarez.

Con un calor que se empieza a sentir, se conoció en las últimas horas que los entrenamientos del seleccionado argentino se realizarán por la tarde, por lo menos hasta aclimatarse a las altas temperaturas estadounidenses, que serán una fija durante toda la cita mundialista