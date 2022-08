Guía práctica para transitar la ruta Bariloche-El Bolsón

* por Alicia Martínez, DNI 14.712.012

¡Ajustarse los cinturones pues vamos de paseo en una ruta fea, pero sí me importa porque viajan vidas! Sres/as pasajeros/as para iniciar esta infeliz aventura sugiero: 1) Previo a todo inhalar y exhalar. 2) Agregue más ropa de abrigo y alimento que lo habitual pues corre el riesgo de quedar varado en medio del trayecto. 3) Circule a 20 Km por hora, de lo contrario puede quedar su auto en un cráter de considerable profundidad, porque la “cinta asfáltica” cuenta con 1.000 agujeros, que ud. debe sortear. 4) Avise a sus conocidos que emprenderá la travesía, en medio del camino puede no tener conexión telefónica, en caso de requerir auxilio.

5) Recuerde que se puede encontrar con un conductor de camión sin freno que porta maderas y abruptamente se le aparece, o en su defecto con ansiosos automovilistas a bordo de camionetas le exigen que circule a mayor velocidad o camiones –especialmente chilenos- que en caravana no le permiten el paso. 6) Recuerde no circular de noche pues los bordes que señalizan la carretera no existen y tampoco las señales viales. 7) Recuerde que es una ruta de curvas y contracurvas y una mala maniobra puede generar caída al precipicio o ríos. 8) Recuerde ir muy concentrado/a al volante y no se distraiga con los bellos paisajes. 9) Exija a las autoridades Gobernadora Carreras, Ministro de Obras Públicas Dr. Gabriel Katopodis y titular de Vialidad Nacional cumplan con sus deberes de funcionarios públicos reparando dicha vía, pues Vialidad Nacional tiene como función desarrollar, mantener, reparar, conservar, construir la red nacional de rutas, pues está en juego la seguridad vial; de público y notorio conocimiento los serios daños –y hace décadas- que tiene en la capa de rodamiento dicha ruta. 10) Concluida la travesía páguese un masaje.