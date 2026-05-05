Crisis en hospitales de la UBA: aseguran que podrán atender solo un mes y medio más sin fondos

La red de hospitales universitarios de la UBA denunció este martes una falta total de transferencias presupuestarias por parte del Gobierno nacional durante los primeros meses del año. Las autoridades médicas advirtieron que, sin fondos, los centros de salud podrán sostener la atención “un mes y medio” más y alertaron sobre recortes en cirugías, internaciones y compra de insumos.

Los directores de los seis hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires realizaron una conferencia de prensa en el Hospital de Clínicas para exponer la situación financiera. Afirmaron que el presupuesto adeudado ronda los $80.000 millones y que una parte debía ejecutarse entre enero y abril.

El reclamo de la UBA por fondos vuelve a escalar

Las autoridades sostuvieron que la crisis afecta a hospitales que atienden a unas 700 mil personas por año y donde también se forman estudiantes y profesionales de la salud. La UBA administra el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto Roffo, el Lanari, el Vaccarezza, el Hospital Odontológico y el Hospital Escuela de Veterinaria.

“Llevamos un cuatrimestre entero, cuatro meses del presupuesto anual aprobado y no hemos visto un solo peso”, afirmó Norberto Lafos, director del Instituto Lanari. El médico explicó que debieron recurrir a retrasos con proveedores y uso de fondos de emergencia para sostener la atención.

Lafos también señaló que los costos hospitalarios aumentaron por la suba de insumos médicos y medicamentos. “Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto”, expresó durante la conferencia realizada esta mañana.

Hospital de Clínicas: cirugías frenadas y menos internaciones

El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, afirmó que el centro de salud ya funciona “al 50 por ciento”. Explicó que la falta de presupuesto obligó a reducir internaciones y limitar cirugías para evitar generar deudas imposibles de afrontar.

“Vamos resolviendo con el presupuesto que tenemos y con la banca que tenemos de los proveedores”, describió Melo. También remarcó que el ajuste afecta servicios de limpieza, seguridad y compra de medicamentos e insumos para intervenciones quirúrgicas.

Directores médicos de los hospitales universitarios de la UBA denunciaron falta de presupuesto para funcionamiento.

El médico sostuvo que uno de los principales problemas es el pago del oxígeno hospitalario. “Un hospital que no puede comprar el oxígeno complica ya la atención”, indicó. Además, advirtió que el límite operativo de los hospitales podría alcanzarse “dentro de un mes y medio”.

Melo también se refirió a la situación salarial del personal. Señaló que existe “un retraso salarial de más del cincuenta por ciento” y afirmó que gran parte de los trabajadores cobra por debajo de la línea de pobreza.

Marcha universitaria y cruce con el Gobierno nacional

El reclamo de la UBA se conoció en la previa de la marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina. Uno de los ejes de la protesta será la aplicación de la ley 27.795 de financiamiento universitario.

Los directores médicos recordaron que la Justicia ordenó al Gobierno cumplir con artículos vinculados a recomposición salarial y becas estudiantiles. El Ejecutivo nacional apeló esa resolución a través de un recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro.

Después de la conferencia, el ministerio de Capital Humano respondió mediante un comunicado y calificó como “falsas” las denuncias sobre desfinanciamiento. La cartera que conduce Sandra Pettovello aseguró que las partidas presupuestarias correspondientes a salud fueron transferidas mensualmente.

El Gobierno también sostuvo que la UBA busca una asignación adicional de fondos para hospitales universitarios equivalente al 94,5% de una partida nacional destinada a todo el sistema universitario. “El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible” ese pedido, indicó el comunicado oficial.