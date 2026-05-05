Briatore elogió a Colapinto y sacó pecho: «Yo creí en Franco todo el tiempo»

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto después de su gran actuación en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 en el que logró su mejor posición en la categoría al terminar 7° y sumar 6 puntos.

El asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine fue categórico al destacar el talento del joven piloto argentino. «Ahora todos se dan cuenta de que Franco tiene el potencial para ser un súper piloto. Yo creí en Franco todo el tiempo, yo lo puse en el auto», señaló el italiano en diálogo con Florencia Andersen, de Fox Sports.

«Mucha gente al principio me decía ‘ah, ¿por qué ponés a Colapinto?’ Pero yo tenía razón y sigo adelante así. En este equipo, yo decido. Así que decidí mantener a Franco y ahora él está empezando a dar resultados, está manejando muy bien, sin presiones«, agregó.

Flavio Briatore mano a mano con @f1andersen tras el 7mo lugar de Colapinto en el #MiamiGP: "Yo creí en Franco todo el tiempo. Tiene potencial para ser un súper piloto".



¡VAMOS, NENE! 🇦🇷💪



Seguí toda la actividad de la Fórmula 1®️ en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/Av1Ht6rUfF — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 5, 2026

«Hizo un muy buen trabajo todo el fin de semana. Sólido en clasificación, sólido en carrera. Sin errores. Esto es exactamente lo que espero de Franco y me pone muy contento por él», continuó.

Briatore además bromeó sobre el exitoso evento en Buenos Aires el fin de semana previo al Gran Premio de Miami. «Tenemos que hacer un roadshow antes de cada carrera», expresó.

El italiano también valoró la relación entre Pierre Gasly y Colapinto. «La relación entre los dos es excelente y el equipo es como uno solo, hay armonía».