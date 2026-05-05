Murió Piculín Ortiz, leyenda del básquet mundial que dejó su huella en Neuquén

El básquet internacional despide a una de sus grandes figuras: José «Piculín» Ortiz murió este martes a los 62 años en San Juan, Puerto Rico, tras una dura batalla contra un cáncer colorrectal. Referente indiscutido del deporte en la isla, dejó una huella que trascendió generaciones.

Nacido el 25 de octubre de 1963 en Aibonito, fue uno de los pioneros del básquet boricua en el alto nivel. En 1987 fue elegido en el draft de la NBA por Utah Jazz y se convirtió en el segundo puertorriqueño en jugar en la mejor liga del mundo. Aunque su paso allí fue breve, desarrolló una extensa carrera en Europa, con etapas destacadas en Real Madrid y Barcelona, donde ganó la Copa del Rey en 1991.

Con la selección de Puerto Rico fue símbolo durante más de dos décadas. Disputó cuatro Juegos Olímpicos y fue parte del histórico triunfo ante Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en la primera derrota olímpica de un «Dream Team» compuesto íntegramente por jugadores NBA.

Pero su historia también quedó marcada en la región. Ortiz fue protagonista del Preolímpico de 1995 en Neuquén, disputado en el estadio Ruca Che, que se inauguraba en ese torneo. Allí, convirtió el doble decisivo en la final que Puerto Rico le ganó a Argentina por 87-86, en una de las noches más recordadas del básquet en el sur del país.

A nivel local, fue uno de los jugadores más ganadores del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, con ocho títulos, y se mantuvo vigente durante más de dos décadas. Su trayectoria fue reconocida con su ingreso al Salón de la Fama del Deporte Puertorriqueño (2018) y al de la FIBA (2019), además del retiro de su camiseta número 4.

Su muerte generó conmoción en todo el mundo del deporte, donde lo despiden como un referente y símbolo del básquet puertorriqueño.

