Habilitación de la caza en Río Negro

Dr. Ignacio A. Celedón. Veterinario.

DNI 23.190.027

Buenos Aires

Hola.

Hace poco leí una nota que redactó Auribel Zuarce, sobre qué animales está permitido cazar en Río Negro.

Muy interesante la nota.

Hace tiempo; varios años, qué estudio y sigo la problemática de los jabalíes y cerdos salvajes, soy Veterinario con la especialidad en Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y me parece una muy mala medida que haya cupo sobre la cantidad de animales que se puede cazar por individuos, para el caso del jabalí y cerdo salvaje me refiero.

Si justamente se quiere controlar una especie considerada plaga problemática, qué genera mucho daño, hay que cazar la mayor cantidad de individuos posibles.

Saluda muy atte.

