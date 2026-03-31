Habilitación de la caza en Río Negro
Dr. Ignacio A. Celedón. Veterinario.
DNI 23.190.027
Buenos Aires
Hola.
Hace poco leí una nota que redactó Auribel Zuarce, sobre qué animales está permitido cazar en Río Negro.
Muy interesante la nota.
Hace tiempo; varios años, qué estudio y sigo la problemática de los jabalíes y cerdos salvajes, soy Veterinario con la especialidad en Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y me parece una muy mala medida que haya cupo sobre la cantidad de animales que se puede cazar por individuos, para el caso del jabalí y cerdo salvaje me refiero.
Si justamente se quiere controlar una especie considerada plaga problemática, qué genera mucho daño, hay que cazar la mayor cantidad de individuos posibles.
Saluda muy atte.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar