Hacer personal lo exótico en intervenciones educativas

*por Gabriel Tamer, DNI 35.383.516

Existen pocas cuestiones que no hayan sido comentadas, estudiadas u observadas desde distintas disciplinas en torno a la asistencia a la víctima, abordaje de problemáticas sociales o trabajo con personas en situación de vulnerabilidad social en general. Es fundamentalmente en el acercamiento y reciprocidad con el sujeto de estudio donde se comprenden las cuestiones particulares propias del entorno y los involucrados (en palabras simples: donde tiene la conjunción teoría y práctica). El contacto con la otredad y el interés por ayudar, conforman una parte inalienable del encuentro, de ese intercambio que a su vez retroalimenta la empatía.

Hasta lo anterior no hay nada nuevo bajo el sol, y si bien lo siguiente tampoco es nuevo, definitivamente fue poco difundido: hacer exótico lo familiar y hacer familiar lo exótico (Da Matta 1999) como componente previo de lo anterior, implica el ejercicio mental de resignificar nuestro sentido común, de un esfuerzo por desvincularse de certezas arraigadas, de poder entender el sentido que ese menor de edad le da a un acto que nos parece peligroso en el presente y nocivo a futuro; cual es el sentido que le da a la escuela, ese espacio en el que jamás creímos que incluso padres (adultos) justificarían el no mandarlo (o simplemente les parecería una inútil pérdida de tiempo). Lo anterior, aun cuando se le explica que es obligatorio, que abre puertas y salidas a su difícil situación. Hacer personal lo exótico tal vez ayude como una herramienta (aunque sea como tal) para entender y establecer acuerdos que reduzcan el impresionante analfabetismo en el sistema educativo, incluso en años avanzados de secundaria. Entender que se puede seguir haciendo cuando ni la contención, ayuda ni acciones disciplinarias o energías invertidas son suficientes. Por último, podría evitar las miradas descalificadoras que se escapan por debajo de la puerta en determinadas intervenciones.