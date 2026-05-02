Cuestionan el llamado a Audiencia Pública de Cortés para evaluar el plan de desarrollo del cerro Catedral

El intendente de Bariloche Walter Cortés dijo a principios de enero pasado que estaba de acuerdo con discutir los parámetros urbanísticos del cerro Catedral para ordenarlo. (foto de archivo)

Comenzó la cuenta regresiva para la Audiencia Pública convocada para el 21 de mayo próximo por el intendente de Bariloche, Walter Cortés, con el propósito de informar a la comunidad sobre el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del cerro Catedral, que pretende modificar los indicadores urbanísticos en esa zona. Sin embargo, hay voces que cuestionan ese llamado. Desde el Colegio de Arquitectos local plantearon que “carece de sustento legal”.

Desde la entidad que representa a los arquitectos de Bariloche señalaron este viernes que no se finalizó el procedimiento de Rango I.

Recordaron que en la reunión del pasado 9 de febrero “ante las graves irregularidades detectadas, desde temas dominales hasta incumplimiento de Carta Orgánica Municipal, los miembros activos y consultivos del Consejo de Planificación Municipal (CPM) solicitaron que la sesión se declarara nula y se convoque nuevamente”.

Observaron que el Ejecutivo municipal “debía retomar la reunión del CPM, que quedó inconclusa el febrero”. “Sin un dictamen válido del CPM, el llamado a audiencia pública realizado el jueves por el Ejecutivo carece de sustento legal y vicia de nulidad todo el proceso”, señalaron desde el Colegio de Arquitectos. Dijeron que junto con los demás miembros del CPM “iniciaremos las acciones correspondientes”.

Diario RÍO NEGRO intentó este viernes comunicarse con la secretaria de Planeamiento, Sofía Maggi, para conocer la postura del Ejecutivo con respecto al planteo del Colegio de Arquitectos sobre la falta de un dictamen válido del Consejo de Planificación Municipal sobre el proyecto de Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del cerro Catedral. Sin embargo, Maggi no respondió todavía.

La resolución con la convocatoria

Cortés convocó a Audiencia Pública mediante la Resolución 1469-I-2026 que dictó el miércoles último. El intendente estableció que la Audiencia se desarrollará a partir de las 16 del jueves 21 de mayo próximo, en el gimnasio municipal 3, ubicado en calle Santiago de Chile al 500, en el barrio San Francisco de Bariloche.

En la Resolución 1469/2026 informan que el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del cerro Catedral, sus antecedentes y documentación respaldatoria podrán ser consultados en este link: https://drive.google.com/drive/folders/170jX6o4IQ7ktsdu6oVwXvaAnxB1DMT9X?usp=drive_link y en soporte papel en la Secretaría de Planeamiento Territorial, situada en avenida Ángel Gallardo 1351, 1° piso, de esta ciudad desde las 8 hasta las 13.

Indica que los ciudadanos interesados en participar como oradores podrán inscribirse de forma presencial y/o digital hasta el 18 de mayo próximo a las 13 horas y podrán adjuntar la documentación y/o pruebas de las que pretendan hacer valer para fundar su intervención. La Secretaría de Planeamiento Territorial habilitó este link para registrase: https://forms.gle/bSnmXiW3bMufnuhn8

El centro de esquí del cerro Catedral recibe cada invierno a miles de visitantes y es una de las joyas de Bariloche. (foto de archivo)

¿Qué es el Rango 1?

Según explicaron desde el Colegio de Arquitectos, “el Rango 1 es un procedimiento técnico-administrativo establecido por el Manual de Gestión del Código Urbano de Bariloche para proyectos de gran escala o impacto territorial promovidos por el Estado”.

“Se aplica a desarrollos urbanos integrales, loteos de gran magnitud o intervenciones en áreas de reserva que requieren modificaciones normativas”, indicaron.

Dijeron que el Consejo de Planificación Municipal (CPM) actúa como el ámbito de concertación técnica donde se evalúa el proyecto antes de su tratamiento legislativo”.

“El CPM involucra a miembros activos: juntas vecinales, Concejo Deliberante y consultivos, como el Colegio de Arquitectos, Consejo de Ingenieros, prestadores de servicios, quienes deben validar que la documentación técnica sea completa y rigurosa para evitar el crecimiento urbano descontrolado”.

Ese CPM tiene que emitir un dictamen para el posterior llamado a Audiencia Pública y eso es lo que falta, según la entidad.

Cortés destacó en la resolución 1469/2026 que el “Plan Director constituye un instrumento de ordenamiento territorial general, destinado a establecer parámetros urbanísticos para el área de dominio público municipal concesionada del cerro Catedral, definiendo usos admitidos, indicadores urbanísticos generales y criterios de desarrollo, sin aprobar proyectos, obras ni tipologías constructivas específicas, los cuales deberán ser evaluados en instancias posteriores mediante las Acciones Urbanísticas correspondientes”.

Una concesión que se extendió hasta 2056

Cortés recordó que la ordenanza 2929-CM-2018 aprobó la prórroga y adecuación contractual de la Concesión de Obra Pública para la Modernización del Centro de Deportes Invernales “Dr. Antonio Lynch” del Cerro Catedral.

Esa ordenanza fue sancionada en 2018 y autorizó al entonces intendente Gustavo Gennuso a firmar la extensión del contrato de concesión del cerro Catedral con la empresa Capsa hasta 2056.

El contrato reconoce “los derechos concesionales vinculados a los rubros 5 y 7 previstos en la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 01/92 y disponiendo la readecuación territorial de las áreas destinadas al desarrollo urbano”.

Por eso, la empresa Capsa impulsa el plan que proyecta urbanizar decenas de hectáreas en el cerro Catedral, que tiene una superficie de casi 1.800 hectáreas.

Según el capítulo referido a las obras de infraestructura del proyecto del Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del cerro Catedral, la concesionaria propone una urbanización con una carga poblacional máxima de 13.389 habitantes, distribuidos en varios desarrollos inmobiliarios, que incluyen desde alojamientos turísticos hasta áreas residenciales. Esos desarrollos demandarán obras de infraestructura para la dotación de los servicios que tendrán impacto.

Los sectores que objetan el plan de la empresa advierten que las tierras son del patrimonio de Bariloche e inalienables. Y hacer lo contrario, vulnera la Carta Orgánica Municipal, que este año se revisará.