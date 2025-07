Hombre amado

Alberto Félix Suertegaray

DNI 14.169.481

GENERAL ROCA

Que florezcan tus mejores intenciones para que así se hagan presentes y actuantes las ricas potencias de tu ser.

Que te entregues a los caminos del bien, desde hoy, y para siempre.

Que aproveches las oportunidades para hacer el bien y darle vida viva a tu fé que se muestra potente.

No abandones tus planes de iniciarte en el bien y nunca parar de caminar hacia el cielo.

Busca las ocasiones de hacer el bien y evitar el mal. No te dejes vencer y confía en Dios que está cerca, aunque parezca que tienes el alma herida.

Dios te recompensará y te dará fuerzas para seguir y seguir. Camina con fe en la palabra de Dios y no temas pues el Señor está contigo, descansa.