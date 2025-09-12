ESCUCHÁ RN RADIO
Incendios forestales y prevención

Patricio Oschlies
Estimado Sr. Director:
Mientras los países del sur de Europa han luchado recientemente contra devastadores incendios forestales y piensan destinar más recursos económicos para prevenirlos, en la Argentina vamos en sentido contrario.
Cada año se asignan menos recursos públicos para proteger el muy valioso patrimonio natural del país. Se concretan reducciones de partidas ambientales para prevenir y combatir los incendios forestales y, también, para el cuidado de nuestros hermosos parques nacionales. Y estos datos se basan en información oficial. ¡Es una pena!.


