Juventud, droga y futuro

Daniel E. Gutiérrez, Contador Público DNI 13.655.379

NEUQUÉN

Resulta importante una reflexión sobre el tema. Cuando yo era un tipo joven (17/18 años) era muy difícil tener algún conocido que anduviera en “la falopa”.

Fueron pasando los años y deteriorándose nuestra Sociedad, de manera tal que hoy por hoy es bastante frecuente cruzarse con jóvenes que – se nota y se huele – consumen marihuana (ayer lo percibí muy cerca de la terminal de Micros) y todos nos hemos acostumbrado a que, como en muchos otros órdenes de la vida, no pase nada.

Y la verdad es que no es lo mismo. Las drogas causan estragos en la juventud que es quien “nos va a reemplazar”, deteriorando su cuerpo, su cerebro, sus relaciones para con los demás, etc. y mirado a nivel País, vamos a caer en un pozo muy difícil de salir. En el País ya tenemos una ciudad de la cual el narcotráfico es dueña a su placer (Rosario) y si no se hace nada como Sociedad y como País, vamos indefectiblemente a chocar contra el Iceberg del Titanic, con las consecuencias que ello conlleva.

Les pido a todos mis conciudadanos y al Gobierno actual y los que en el futuro los reemplacen a tomar el tema y resolverlo a fondo, seguramente con medidas de índole social, de acompañamiento a personas que son enfermas por consumir drogas y también para eliminar el narcotráfico que tenemos. Muchas gracias.