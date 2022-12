“Enriquecer el debate en la sociedad sobre el sistema”, concluye el análisis. Diría que la “sociedad” es responsable en las últimas décadas de varios “pecados capitales” a saber. Uno , el desinterés en la calidad educativa. Mientras esté dentro del aula, no importa si sabe hacer una operación o interpretar un texto.

“De lo único que se habla es de que estamos preparando gente para un futuro que desconocemos y que necesitamos habilidades del siglo XXI. Las habilidades del siglo XXI son las habilidades de siempre: un chico que no sabe leer y escribir, que no tiene capacidad de abstracción, que no se ubica en tiempo y espacio histórico, no puede hacer nada. Lo del siglo XXI es una construcción de personas que fueron educadas aprendiendo a leer y escribir. Eso es el resultado de la otra educación”. “Hay que volver a valorar la carrera docente y eso se manifiesta también con mayores exigencias al ingreso. La Argentina tiene más de 1.300 institutos de formación docente. Es un disparate. Los países desarrollados tienen 30, 40, 50 como máximo. ¿Cómo se puede controlar la calidad de eso?”

Finalmente, dejar que la educación la maneje el gobierno y los gremios. La pérdida de su valor icónico, la ideologización y partidización dentro del aula. Entre ambos “bandos” en el medio, los actuales y futuros proveedores de mano de obra barata para los que manejan el mundo. Sugiero leer en esta misma edición el artículo de la psicopedagoga Laura Collavini: ¿A quién representa la educación que tenemos?

Lo encomillado pertenece a Guillermo Jaim Etcheverry, autor de La Tragedia Educativa hace 23 años

Antonio Tony Miglianelli

NEUQUÉN