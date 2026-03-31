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Cartas

La crisis en Salud

Carta de Lector

Por Carta de lector

Luis Alberto Albornoz
DNI 13.989.630

CIPOLLETTI

La realidad los supera, así que dejen de querer tapar el cielo con las manos.
Saben que falta gente y los servicios se cubre con extras .
La salud en Río Negro está en crisis terminal. Sres, son inoperantes corruptos y mentirosos, la realidad los supera.


Temas

Río Negro

Salud

Luis Alberto Albornoz
DNI 13.989.630

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