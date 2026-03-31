La crisis en Salud

Luis Alberto Albornoz

DNI 13.989.630

CIPOLLETTI

La realidad los supera, así que dejen de querer tapar el cielo con las manos.

Saben que falta gente y los servicios se cubre con extras .

La salud en Río Negro está en crisis terminal. Sres, son inoperantes corruptos y mentirosos, la realidad los supera.