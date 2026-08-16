Neuquén lidera el crecimiento del empleo formal en el país con casi 12.000 nuevos puestos

El trabajo registrado en la provincia creció un 7,6% entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, según datos oficiales del SIPA. El ministro Lucas Castelli analizó el liderazgo de Neuquén en el mapa nacional, desmitificó la primacía del petróleo sobre el comercio en la nómina de ocupación y advirtió sobre la presión de las multinacionales a las pymes locales.

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es el registro oficial que consolida la información laboral y previsional de los trabajadores en todo el territorio nacional, administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través de sus relevamientos periódicos, el SIPA mide la evolución de los puestos de trabajo registrados en relación de dependencia en el sector privado, constituyéndose en el indicador clave para evaluar el comportamiento del mercado de trabajo formal.

En diálogo sobre estos indicadores, el ministro de Trabajo de Neuquén, Lucas Castelli, detalló la situación laboral de la provincia, el impacto de los distintos sectores económicos y la postura del Gobierno provincial frente a las exigencias de las operadoras multinacionales.

Crecimiento del empleo e indicadores nacionales

Castelli aclaró el alcance de los datos recientes y destacó que el relevamiento del SIPA muestra un balance altamente favorable para la gestión provincial entre diciembre de 2023 y mayo de 2026. En ese lapso, Neuquén registró un aumento del 7,6% en el empleo privado formal, lo que equivale a la incorporación de 11.900 nuevos puestos de trabajo y sitúa a la jurisdicción a la cabeza del indicador nacional.

En el contexto macroeconómico actual, el ministro remarcó que solo tres provincias mostraron índices positivos durante dicho período: Neuquén (7,6%), San Juan (2,7%) y Mendoza (1,2%). El resto de las jurisdicciones del país experimentaron caídas en sus plantillas formales. No obstante, señaló la necesidad de actuar con cautela ante la presión demográfica que genera este dinamismo.

La estructura del mercado laboral neuquino

Respecto a la distribución de la mano de obra, Castelli desmitificó la idea de que la actividad hidrocarburífera encabeza la nómina de empleadores en la provincia. Según precisó el funcionario, el principal motor de ocupación en Neuquén es el comercio, con cerca de 27.000 trabajadores, lo que representa aproximadamente el 18% del total del empleo privado formal.

Por detrás del comercio se ubican el sector hidrocarburífero y la construcción, que concentran entre el 15% y el 16,5% del mercado cada uno, albergando entre 24.000 y 25.000 puestos laborales. Asimismo, detalló que entre 2024 y 2026 la industria petrolera anotó unos 2.000 trabajadores menos, absorbiéndose esa mano de obra a través del dinamismo del sector comercial y las obras de construcción.

Defensa de las pymes y la paz social

Por último, el titular de la cartera laboral expresó la preocupación del Ejecutivo neuquino ante pedidos de reducción de costos por parte de grandes operadoras a sus proveedores locales, como el caso de la firma Halliburton que solicitó una rebaja del 23% a pymes de la región.

Castelli advirtió que las pequeñas y medianas empresas neuquinas no cuentan con márgenes de ganancia superiores al 15%, por lo que este tipo de exigencias pone en riesgo directo las fuentes de trabajo. Subrayó que el Gobierno provincial mantendrá como prioridad la defensa del empleo local y la estabilidad social, instando a las multinacionales a comprender que la sustentabilidad de la actividad requiere el respeto hacia los trabajadores y las empresas de la provincia.