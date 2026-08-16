Malvinas: el embajador de Estados Unidos descartó un giro de Trump y ratificó la «neutralidad»

En un contexto de fuertes expectativas por la administración republicana en Washington por parte del gobierno de Javier Milei con respecto a las Islas Malvinas, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, descartó cualquier tipo de modificación en la postura histórica norteamericana sobre el conflicto del Atlántico Sur y le cerró la puerta a un cambio por parte de Donald Trump.

Durante una extensa entrevista concedida a la señal de noticias TN, el representante de la Casa Blanca abordó un abanico de temas estratégicos que van desde la soberanía territorial hasta la seguridad interior y las relaciones comerciales. En ese marco, Lamelas también se refirió al trabajo diplomático que se está llevando a cabo para que los ciudadanos argentinos puedan volver a ingresar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa tradicional.

Además, el embajador delimitó el alcance de la cooperación militar en el país, remarcando el estricto respeto por las leyes locales, y destacó los avances conjuntos en la lucha contra el narcotráfico, al mismo tiempo que envió un claro mensaje sobre las inversiones tecnológicas frente al avance de otras potencias globales en sectores sensibles.

Qué dijo el embajador de EE.UU. de su postura sobre Malvinas y la base en Ushuaia

La definición más sensible para la política exterior argentina fue la que Lamelas dedicó al conflicto histórico con Gran Bretaña. Ante la consulta directa sobre si la nueva administración de Donald Trump podría llegar a revisar su postura histórica respecto al reclamo de soberanía, el embajador fue tajante: “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”.

El diplomático se encargó de enfriar rápidamente las versiones que circulaban sobre supuestas gestiones de dirigentes republicanos y un presunto memorándum del Pentágono que sugerían un cambio de rumbo a favor de la Argentina. “Yo no sé eso específicamente, pero sí sé que había un correo electrónico, solamente un email. Hasta ahora, la posición sobre las islas no ha cambiado. Tenemos una posición de neutralidad”, remarcó, desestimando que exista un giro institucional en la Casa Blanca.

La otra derivación directa de este frente geopolítico en el sur del país fue su respuesta sobre la base naval integral proyectada en la ciudad de Ushuaia, una iniciativa que el gobierno argentino promocionó con fuertes guiños hacia Washington.

Fiel a su estilo diplomático, Lamelas evitó dar precisiones sobre ese emplazamiento en particular: “Nosotros no estamos hablando de esa base en este momento, estamos hablando de otros temas militares en los que estamos cooperando”.

Lamelas habló de una posible exención de visas

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el eventual ingreso de la Argentina al programa que permite viajar a Estados Unidos sin visa, conocido globalmente como Visa Waiver Program. Lamelas presentó este objetivo no solo como una meta diplomática, sino como una prioridad personal de su gestión. “La visa waiver es algo que yo tengo muy cerca, muy en mi corazón. Quiero ayudar al pueblo argentino a lograr eso”, afirmó.

El embajador recordó que la Argentina ya supo gozar de este beneficio en el pasado y remarcó que, actualmente en la región, Chile es el único país que lo conserva. Sin embargo, se encargó de bajar fuertemente las expectativas sobre los tiempos de implementación, advirtiendo que es un trámite que no estará resuelto en el corto plazo, ya que exige cumplir con exigentes parámetros internacionales.

“Hay como 15 criterios que se tienen que lograr y nosotros estamos trabajando para que el gobierno argentino los alcance antes de que yo me vaya como embajador. Es una promesa que voy a hacer hoy: voy a hacer todo lo posible para lograrlo. No será en 3 o 6 meses, porque demora”, sostuvo el representante estadounidense. Ante la mención del año 2028 como un horizonte posible para concretarla, respondió con optimismo: “Eso intentaremos”.

Lamelas precisó que se encuentra trabajando estrechamente con el canciller argentino, Pablo Quirno, y con el embajador en Washington, Alex Oxenford. Uno de los requisitos técnicos y de seguridad más complejos que debe superar el país pasa por contar con sistemas de bases de datos capaces de transmitir “inmediatamente” a los Estados Unidos cualquier información referida a personas identificadas como sospechosas o vinculadas al terrorismo.

Cooperación militar, narcotráfico y el límite de las leyes argentinas

En el terreno de la seguridad interior y la defensa, Lamelas fue consultado sobre una eventual participación operativa de militares estadounidenses en territorio argentino, un escenario que evitó validar de plano.

“Ustedes tienen leyes aquí en Argentina y hay que respetarlas. Estamos trabajando con el Gobierno y vamos a seguir haciéndolo”, aclaró. A su juicio, el campo concreto de esta asistencia norteamericana se limita al intercambio de información: “Se puede ayudar con datos, con inteligencia y tenemos que utilizar la ley para arrestar a los narcotraficantes”.

Para graficar este estrecho alineamiento en materia de seguridad, el diplomático destacó la realización en la Argentina de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, un evento de magnitud organizado junto con la DEA. Lamelas detalló que al encuentro asistirán casi mil personas, incluyendo agentes del FBI, de la propia agencia antidrogas y funcionarios del Ministerio de Seguridad nacional. Además, enumeró los resultados locales de este año, celebrando el arresto de 350 narcotraficantes y el secuestro de 10 toneladas de cocaína y 65 toneladas de precursores químicos, sumado a la reducción de los homicidios en Rosario, ciudad sobre la cual él mismo ayudó a bajar el nivel de alerta internacional.

En cuanto al reequipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas, el embajador recordó la reciente visita del portaaviones USS Nimitz y destacó que Estados Unidos ayudó a conseguir los aviones de combate F-16, las aeronaves Orion P-3 para control marítimo y los blindados Strykers para asistencia en desastres naturales.

Asimismo, anticipó que habrá más ejercicios militares conjuntos el próximo año y admitió que, frente al interés local por adquirir helicópteros Black Hawk, Washington verá «en lo que podamos ayudar».