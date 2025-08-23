La destrucción de un museo
Roberto Esteban Bovcon
DNI 8.213.921
VIEDMA
- 1970: edificio de la Municipalidad de Viedma, sede del CIC.
- 1972: se inauguró el Museo Antropología Histórico Gobernador Tello en el ex Edificio Municipal de Viedma.
- 1973 -1976: esplendor gracias al gobernador Mario Franco.
- 2010: el intendente Ferreyra sacó todo Archivo. Histórico Provincial. Biblioteca de Antropología y Museo Tello. Porque quería el edificio. Comenzó la odisea de la cultura histórica rionegrina, todo tirado y derruido en cajas, expuesto a lluvia e inclemencia del tiempo sin cuidado
- 2024 desalojan de otro lugar al Museo Tello: incertidumbre sobre su reapertura. El edificio fue cerrado y las colecciones se encuentran en cajas, guardadas en el Parque Industrial.
