La destrucción de un museo

Roberto Esteban Bovcon
DNI 8.213.921

VIEDMA

  • 1970: edificio de la Municipalidad de Viedma, sede del CIC.
  • 1972: se inauguró el Museo Antropología Histórico Gobernador Tello en el ex Edificio Municipal de Viedma.
  • 1973 -1976: esplendor gracias al gobernador Mario Franco.
  • 2010: el intendente Ferreyra sacó todo Archivo. Histórico Provincial. Biblioteca de Antropología y Museo Tello. Porque quería el edificio. Comenzó la odisea de la cultura histórica rionegrina, todo tirado y derruido en cajas, expuesto a lluvia e inclemencia del tiempo sin cuidado
  • 2024 desalojan de otro lugar al Museo Tello: incertidumbre sobre su reapertura. El edificio fue cerrado y las colecciones se encuentran en cajas, guardadas en el Parque Industrial.

