La Escuela de Títeres del Neuquén: Alicia Figueira de Murphy

En el Aniversario N° 57 de la escuela de Títeres repasamos su historia. Fue creada por el decreto Nº 0602/68 con fecha del 06/06/68, a partir del 2 de mayo del mismo año. La creación del establecimiento, que pone de relieve la importancia adquirida en el campo educacional por los títeres (decreto 0602/68), posiciona a Neuquén como pionera en el desarrollo de ese campo educativo-artístico al adelantarse (1974) a la creación de la Escuela Nacional de Títeres.

La resolución CPE Nº 0541/91 aprueba su reglamento orgánico, y la resolución CPE Nº 0565/93 le impone el nombre de “Alicia Murphy”, en honor a quien fuera una de las fundadoras de esta institución en reconocimiento al valioso aporte humano y profesional de quien integró el elenco estable y fue directora de la institución. Hace unos años conversamos con Alicia acerca de su tarea en esta escuela y de su vida.

Su vasta trayectoria la hicieron acreedora de la distinción de que la escuela lleve su nombre. Se recibió de Maestra Normal Nacional en 1958, en la Escuela Nacional de Comercio “General San Martín” del Neuquén, realizó el Profesorado de Arte Dramático en la Escuela Superior de Bellas Artes de la misma capital. Obtuvo Certificado de Capacitación –Especialidad Títeres, dictado por Alcides Moreno y Cecilia Andrés de dos años de duración. (fines de la década del ‘60).

Realizó cursos intensivos sobre manipulación, interpretación y puesta en escena con títeres, dictados por Héctor Di Mauro y Cholo Laureiro, uruguayos; Co fundadora de la Escuela Provincial de Títeres (mayo de 1968), y fue su directora durante 18 años. Presidenta de la Comisión Organizadora de la “Semana del Títere en la educación “Neuquén. 1970 y del 3er. Encuentro Nacional e Internacional. Participó en encuentros de títeres en Bs. As., en Tucumán, integró la comisión ejecutora de UNIMA, Unión Internacional de Marionetitas Argentinos, en el que participó en la redacción de los Estatutos. Dictó cursos de perfeccionamiento en distintas localidades de las provincias de Neuquén y Río Negro. Realizó giras artísticas con teatro y títeres por Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Obtuvo numerosos premios. Fue Co fundadora del Teatro del Bajo de Neuquén. Actuó y /o dirigió los trabajos: -El verdulero Giussepín; Pepe el marinero; Murrungato del zapato; El romance del enamorado y la muerte; El gato y los ratones; Mi amigo Michay; El mago y el payaso, entre tantas otras; es loable decir que en algunas de las obras nombradas actuó con Kike Sánchez Vera. Tantos honores recibidos y que resumimos en estas líneas.

La escuela tiene cincuenta y siete años de trayectoria se ha consolidado como un referente en la formación de titiriteros en la región. De acuerdo con el material suministrado por la Institución encontramos sus orígenes en 1967, cuando se organizó un cursillo para educadores a cargo del teatro de títeres “El Farolito”, de la ciudad de Rosario dirigido por Alcides G. Moreno y Cecilia Andrés, esta actividad marcó el primer paso en la larga y exitosa historia de la Escuela, como lo dijimos en párrafo anterior. En 1993, la institución dio lugar a la creación de la Biblioteca Popular “Kique Sánchez Vera”, que alberga una valiosa colección de textos sobre teatro y títeres, disponible para toda la comunidad. “La Escuela está orientada a las infancias con talleres de construcción y manipulación de títeres, adolescencias talleres de títeres y fotografía y a la capacitación para adultos.

Su plan de estudios está diseñado para fomentar diversas áreas del arte titiritero, como técnicas de actuación, escritura de guiones, diseño de títeres, dirección y producción” nos narró su actual directora. Asimismo, la institución promueve la participación de sus estudiantes en festivales y encuentros de títeres a nivel nacional, siendo reconocida en múltiples oportunidades por su valioso aporte educativo.

Muchos de sus talleres y funciones teatrales son llevados a escuelas y comunidades rurales de toda la provincia, fortaleciendo el acceso a la cultura y el arte en todo el territorio. El Equipo directivo actual es Alejandra Kasjan (directora), Luján Gómez (vicedirectora). Agradezco el material realizado y provisto por el CEDIE Centro de Información y Documentación educativa del CPE y de la institución escolar. Un nuevo homenaje a la escuela y a Alicia Figueira de Murphy, madre de titiriteros valletanos.

