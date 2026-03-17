La IA que falta en Río Negro…

Lucas Stabile, DNI 30.258.153

SAN ANTIONIO OESTE

Que bueno el uso de la inteligencia artificial para el trámite de turnos en los hospitales, como informa ayer Río Negro…

Que bueno sería que la utilicen para aumentar los sueldos estatales de salud, seguridad y educación, se nota que a los/as ministros y al gobernador les está haciendo falta una ayudita de inteligencia….

¿O a esto volvió AW? a ajustar y ajustar, prendiéndose de la teta del Estado nacional…. Antes se prendía (obviamente, sólo no puede hacer nada), pero se inauguraban escuelas, hospitales, rutas, entre otros.

No era la época dorada, pero la provincia y los/as trabajadores estábamos mejor….

