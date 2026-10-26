Roberto Savasta

DNI 14251572

Bariloche

Y en este momento de tantas mentiras

Todo dividido, no quiere juntarse

Mensaje que sangra porque está partido.

Perdido en el valle de los sinsentidos

Buscando en la noche la luz de ese faro

que soñé de niño.

Repudio el momento donde mienten tanto, la vida es la gloria,

no la cuenta enorme oculta en los bancos.

Sobre la marea de una gran tormenta

Me levanto simple, hago cosas simples

Si el mundo se cae yo solo lo miro

Serán responsables el absurdo lastre

de los que han mentido

Yo sigo buscando en todas mis noches

la luz de ese fero que soñé de niño.