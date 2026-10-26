La luz de ese faro
Roberto Savasta
DNI 14251572
Bariloche
Y en este momento de tantas mentiras
Todo dividido, no quiere juntarse
Mensaje que sangra porque está partido.
Perdido en el valle de los sinsentidos
Buscando en la noche la luz de ese faro
que soñé de niño.
Repudio el momento donde mienten tanto, la vida es la gloria,
no la cuenta enorme oculta en los bancos.
Sobre la marea de una gran tormenta
Me levanto simple, hago cosas simples
Si el mundo se cae yo solo lo miro
Serán responsables el absurdo lastre
de los que han mentido
Yo sigo buscando en todas mis noches
la luz de ese fero que soñé de niño.
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