Lo condenaron por abusar de tres hijos en Neuquén: ya cumplía una pena de 11 años por hechos similares

El juez técnico Raúl Aufranc dirigió el debate en el que se evaluaron testimonios y registros de entrevistas en cámara Gesell.

Un jurado popular declaró responsable a un hombre por cometer abusos sexuales contra tres de sus hijos, en hechos que se remontan a cuando eran niños. La decisión se conoció en Neuquén luego de cuatro días de producción de pruebas y de poco más de una hora de deliberación. El juicio fue dirigido por el juez técnico Raúl Aufranc.

El acusado llegó a este debate con una condena previa de 11 años de prisión, dictada en marzo de 2026 por abusos sexuales contra otra de sus hijas. En esta nueva causa, el jurado analizó distintos episodios atribuidos al hombre y resolvió su responsabilidad penal por delitos contra las tres víctimas.

Qué resolvió el jurado por cada víctima

Según la acusación, los hechos juzgados tuvieron como víctimas a tres hijos del imputado y comenzaron cuando tenían aproximadamente cuatro años.

Por los hechos contra una de las víctimas, el jurado lo declaró responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una persona menor de 18 años.

En el caso de la segunda víctima, la decisión comprendió los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos continuados y agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia. También fue declarado responsable por un hecho de tentativa de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y la guarda.

Respecto de la tercera víctima, el veredicto lo encontró responsable de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con una persona menor de edad.

Las pruebas que se analizaron durante el debate

Antes de pasar a deliberar, el jurado escuchó los alegatos de clausura y recibió las instrucciones correspondientes. Entre las pruebas incorporadas durante las cuatro jornadas hubo registros de entrevistas en cámara Gesell y testimonios de familiares y peritos.

Tras evaluar esos elementos, los integrantes del jurado comunicaron su decisión sobre la responsabilidad del acusado. El veredicto se refiere a los hechos incluidos en esta causa.

La condena anterior por abusos contra otra hija

El hombre ya había sido condenado en marzo de este año a 11 años de prisión por un tribunal integrado por los jueces Marco Lupica Cristo y Juan Pablo Encina, y la jueza Carina Álvarez.

En aquel juicio fue declarado responsable de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal continuado, agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia. La víctima fue otra de sus hijas y los hechos ocurrieron desde que tenía seis años hasta los 14.