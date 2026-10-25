Río Negro entregó a Tucumán a dos prófugos detenidos en Allen: uno cayó cuando intentaba robar un auto

Dos hombres con pedidos de captura en Tucumán fueron entregados este fin de semana a una comisión policial de esa provincia, luego de ser detenidos en Río Negro en procedimientos distintos. El traspaso de custodia se formalizó en la comisaría Sexta de Allen, donde llegó personal del Departamento de Inteligencia Criminal tucumano para retirarlos y continuar con las actuaciones necesarias.

Los detenidos fueron identificados como José Rodrigo Robles, de 30 años, y Luis Exequiel Figueroa, de 29. Ambos permanecieron bajo custodia policial hasta que se concretó la entrega.

Dos procedimientos distintos

Uno de los hombres fue detenido cuando intentaba robar un automóvil estacionado. El segundo fue localizado al día siguiente, mientras se escondía en una vivienda abandonada. Los dos tenían requerimientos de captura en Tucumán, pero fueron encontrados en circunstancias distintas.

La llegada de la comisión permitió coordinar la intervención de las fuerzas de seguridad de ambas provincias y completar el procedimiento para que los hombres quedaran a disposición de las autoridades que los buscaban.

La documentación del traslado

La entrega se realizó en la dependencia policial de Allen y quedó respaldada con los documentos necesarios para formalizar el traspaso. Se incluyeron los oficios correspondientes, las actas de los procedimientos, los certificados médicos y dos juegos de fichas dactiloscópicas, uno por cada detenido.

Completados esos pasos administrativos, los efectivos tucumanos se retiraron con Robles y Figueroa en dos vehículos oficiales. Así quedó asentada la transferencia de custodia desde la Policía de Río Negro hacia la comisión que viajó desde Tucumán.