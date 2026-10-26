Entregaron 1000 kits de semillas en El Bolsón para fomentar el cultivo a pequeña escala

El programa Semilla fomenta el cultivo para el auto abastecimiento en El Bolsón y otros parajes del sur de la provincia. Foto: Gentileza.

El programa Semilla, impulsado por el Gobierno de Río Negro. alcanzó la entrega de mil kits de distintas variedades de semillas en El Bolsón, Ñorquinco, Mamuel Choique, El Manso, Mallín Ahogado y otros parajes de la región sur de la provincia.

Desde la secretaría provincial de Agricultura en su delegación radicada en la comarca andina, apuntaron que la huerta domiciliaria tiene el objetivo de ser una ayuda a la economía familiar, favoreciendo «una producción hogareña que permita una huerta familiar más diversa y una mesa más variada».

«Es un programa que surgió desde El Bolsón, donde casi todos los vecinos tienen huerta, y se implementó para toda la zona», señaló el ingeniero agrónomo Farid Tello, referente de la delegación El Bolsón del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia de Río Negro, y agregó que «fue una experiencia muy linda».

Como relató Tello, la iniciativa surgió ante el desabastecimiento -en la zona- de un programa similar que existía anteriormente: «desde hace tres campañas no se viene haciendo el programa pro-huerta, que era del INTA, entonces decidimos abordar el tema desde la Provincia».

Entregan kits de semillas en la región sur de Río Negro para fomentar el cultivo domiciliario. Foto: Gentileza.

Tanto en El Bolsón como en parajes rurales de Río Negro, la siembra para el auto abastecimiento de frutas y verduras es una práctica habitual entre la población. «La idea es aportarle al vecino insumos para que fortalezca su huerta y acompañar su dieta nutricional», explicó el ingeniero agrónomo aunque remarcó que «lo más interesante fue lo que se daba alrededor de esas charlas».

Además de la entrega de las semillas, el programa incluyó charlas informativas y de asesoramiento técnico abierto a toda la

comunidad. «Había un intercambio muy bueno entre los mismos vecinos, de compartir los conocimientos. Se trata de gente que tiene muchos saberes ancestrales y que conoce bien el espacio», explicó Tello.

Entregan kits de semillas en la región sur de Río Negro para fomentar el cultivo domiciliario. Foto: Gentileza.

Algunas dudas que surgían entre los huerteros, fueron el combate de las plagas, las babosas, cómo aplicar el guano y cómo gestionar de forma correcta un compost. «También armamos un cronograma de siembra y se lo entregamos a la gente, porque no en todos los lugares se siembra una misma verdura en una misma época», señaló el referente agrícola de El Bolsón.

La campaña se desarrolló durante los meses de septiembre y octubre de 2026 y contó con la colaboración de INTA El Bolsón, la UNRN Sede Andina, la municipalidad de El Bolsón y de Ñorquinco y las Comisiones de Fomento de Mamuel Choique y de El Manso. El trabajo colectivo entre las instituciones permitió que se conociera la realidad productiva de cada lugar, «generando un

vínculo más directo con la población en la búsqueda de soluciones frente a los desafíos más frecuentes de cada zona», según señalaron desde la secretaría de Agricultura de Río Negro.

Cada tierra con su semilla

Como parte del programa, cada kit tuvo en cuenta la particularidad climática de la zona. «No en todos los lugares recibieron el mismo kit -explicó Tello-, por ejemplo la remolacha es buena para lugares más fríos, o en la estepa no crece bien el tomate por la falta de agua, entonces nos volcamos a las verduras de hoja, por el tipo de suelo».

Entre algunas de las semillas se encontraban acelga, rúcula, zanahoria, zapallito, habas, perejil, tomate, y lechuga. «Gestionamos la compra de semillas, especies y variedades que funcionan, que están adaptadas a la zona», explicó Tello. En cada kit, las familias reibieron 9 tipos de semillas diferentes.