La magia del diario en papel

Julio Salto

CIPOLLETTI

Todos los días el online y el papel son complementarios.

Pero los domingos agarrar el papel, sentir su vibración, es fantástico.

Podemos prescindir de algunos días pero nunca de los domingos. Hagan la prueba y quedarán cautivados.

Leo los textos de Lecton de Verónica Bonacchi. La rapidez conque pretendemos acceder a todo nos aleja de un texto simple o complejo. Todo es ya y ya.

Es pirámide invertida.

Por eso que creo que el tipo de lectura que presenta Verónica es de muchísima utilidad.

Leo deportes, sobre Franco Colapinto. Cuando uno lee que un gran puesto es el 11 y sabe que a la hora de la verdad será el 18-19-20 siente nostalgias. De Fangio, López , Reuteman y por qué no, de grandes pilotos brasileños que fueron 1 en Fórmula 1. En fin. Uno sigue con fe. Pero con más nostalgias.

