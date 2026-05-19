Donald Trump le puso fecha al ultimátum a Irán para que haya un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que recibió un pedido de postergación de ataque proveniente del Medio Oriente. Las declaraciones se realizaron en un acto político de la Casa Blanca. Además le puso fecha al ultimátum a Irán para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto bélico.

El mandatario aseguró que existe una “muy buena posibilidad” de llegar a un entendimiento con Teherán sobre su programa nuclear, aunque advirtió que Washington mantiene preparados sus planes militares en caso de que fracasen las conversaciones.

Donald Trump le puso fecha al ultimátum a Irán

«Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado», declaró a la prensa al visitar las obras del salón de baile que se construye en la Casa Blanca.

Explicó que el lunes estuvo «a una hora» de ordenar retomar la ofensiva contra Irán, lo que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde abril.

“Si podemos hacer eso sin bombardearlos hasta el cansancio, yo estaría muy feliz” declaró Trump de forma cómica sobre el inicio de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos y los países aliados de Medio Oriente.

El comunicado del mandatario norteamericano se dio en medio de un clima de máxima tensión en Medio Oriente, luego de semanas de enfrentamientos, amenazas cruzadas y operaciones militares vinculadas al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Mientras continúan las negociaciones, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto, debido al impacto que podría tener sobre la estabilidad regional, el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz y los mercados energéticos globales.

Donald Trump afirmó que postergarán el ataque en Medio Oriente: los políticos que habrían solicitado el alto el fuego

Según trascendió en medios locales, los gobiernos de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos le solicitaron a Washington que otorgue más tiempo a las negociaciones diplomáticas ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo que reduzca la tensión en la región.

Los pedidos de negociaciones corresponderían a tres líderes aliados:

Tamim bin Hamad al Thani : emir de Qatar

: emir de Qatar Mohamed bin Salman al Saud : príncipe heredero saudí

: príncipe heredero saudí Mohamed bin Zayed al Nahyán: presidente de los Emiratos Árabes Unidos

De izquierda a derecha: el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani; el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman al Saud; y el presidente de los Emiratos, Mohamed bin Zayed al Nahyán.

A pesar del alentador presente, Trump publicó en su plataforma Truth Social que ordenó a los mandos militares «estar preparados para lanzar un ataque a gran escala y potencia total” en cualquier momento si las negociaciones fracasan.

Con información de Infobae