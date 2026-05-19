La esposa del hombre que murió en el choque de la Ruta 22 sigue internada: cómo evoluciona y qué pasó con la otra mujer herida

Los sobrevivientes del choque fatal en la Ruta 22 fueron trasladados a Roca. Foto: Juan Thomes

Marisa Biéc es la esposa de Omar Moreno, el hombre que murió de manera trágica el pasado 14 de mayo cuando protagonizó un choque frontal sobre la Ruta Nacional 22. La mujer sobrevivió, pero su situación era sumamente delicada, motivo por el cual no pudo formar parte del último adiós a Moreno que se realizó el pasado sábado en Cervantes.

A varios días del siniestro, se confirmó que la mujer aún permanece internada en el hospital López Lima de Roca y fuentes oficiales informaron a Diario RÍO NEGRO cuál es su situación actual de salud.

Cómo evoluciona la esposa del hombre que murió en la Ruta 22

Cabe recordar que del hecho sobrevivieron tres personas: Biec, la pareja de Moreno que iba como acompañante en el Ford Focus y los dos ocupantes que circulaban en el Peugeot 307 -un hombre que iba como acompañante y una mujer apuntada como la conductora-.

Fuentes oficiales del nosocomio revelaron detalles del último parte médico y de esta manera se pudo conocer que Biéc, aún permanece internada en terapia intensiva, pero remarcaron que afortunadamente, se encuentra «más estable».

La mujer fue ingresada tres veces a cirugía, la última intervención se le realizó el pasado lunes y salió con resultados favorables. Este martes comenzó el proceso para retirarle la asistencia respiratoria; para ello, se inició la reducción gradual de los sedantes con el fin de evaluar cómo responde su organismo.

Biéc estuvo en estado crítico varios días, incluso durante el fin de semana se realizó una campaña para pedir donadores de sangre, de manera que el informe actual le trajo mayor alivio a la familia que está expectante de su salud.

Qué pasó con la otra mujer herida por el choque fatal en Ruta 22

Como ya se mencionó, la segunda mujer involucrada en el choque es la conductora del Peugeot que impactó contra el vehículo que conducía Omar Moreno. Ella también fue trasladada al hospital de Roca luego del siniestro ya que su condición era delicada, aunque menos grave que la situación de Marisa Biéc.

La conductora ingresó a la unidad de terapia intensiva del López Lima y si bien no revestía un gravedad extrema, estuvo bajo constante evaluación médica. Su salud fue mejorando con el paso de los días y según el último parte médico, se confirmó que ya le pudieron extraer el respirador.

«Está evolucionando favorablemente, pero sigue en cuidados intensivos», precisaron a este medio.

En tanto el hombre que iba como acompañante en el Peugeot, solo sufrió una fractura en el choque. Fue el menos afectado.