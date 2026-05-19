Juegos Epade 2026: Río Negro tuvo su estreno en todas las disciplinas y cosechó las primeras medallas

Este lunes comenzó la 19° edición de los Juegos Epade, que tendrá la participación de más de 1000 jóvenes de toda la Patagonia. El evento tendrá tres sedes en provincias diferentes.

Luego del acto de apertura que se realizó a la mañana, comenzó la actividad en las diferentes disciplinas. En Viedma se lleva adelante el futbol. En el debut, el masculino arrancó con un importante triunfo por 2-0 sobre Tierra del Fuego. Este martes, jugará la 2° fecha contra Neuquén a las 15 horas. Por otro lado, el femenino igualó 1-1 ante Chubut y enfrentará hoy a las 13 al equipo de La Pampa.

El futbol femenino arrancó su participación con un empate.

Además, en la capital rionegrina se está desarrollando el básquet, más precisamente en el estadio Cayetano Arias. El masculino comenzó sólido con dos victorias: 70-62 a Santa Cruz y 60-51 a Chubut. Este miércoles se medirán ante La Pampa (11:00).

En la rama femenina, fue debut con una victoria cómoda por 57-40 ante Tierra del Fuego. Este martes tendrán doble acción: en primer turno se enfrentarán a Santa Cruz y más tarde ante Chubut.

El vóley y judo copan La Pampa

Santa Rosa, capital de La Pampa, está albergando las competencias de vóley, judo y ciclismo. El equipo masculino de vóley comenzó su camino una derrota frente a los locales por 3-1. Horas más tarde, se reivindicaron con un claro 3-0 sobre Tierra del Fuego.

Por la 3° fecha, obtuvieron una ajustada victoria por 3-2 contra Chubut. A las 19, volverán a la cancha para verse las caras ante Santa Cruz.

Las chicas debutaron con una caída por 3-2 ante Chubut. Pero sumaron su primer triunfo ante Neuquén por 3-1. Este martes, en primer turno, volvieron a ganar, esta vez sobre Santa Cruz (3-0). Cerrarán la jornada a las 17 contra Tierra del Fuego.

El vóley se juega en La Pampa, con gran protagonismo rionegrino.

En judo, ya llegaron las primeras medallas para la delegación rionegrina. Ian Figueroa (-66kg) y Gerónimo Fernández (-90kg) se quedaron con la presea dorada. Además, Wilson Molina (-73kg) y Federico Bertola (-81kg) obtuvieron la plateada. Por último, Juan Cruz Mastrangelo fue parte del podio en la categoría +90kg con la medalla de bronce.

El handball se juega en Neuquén

La última sede de esta edición de los Juegos Epade es Neuquén capital, que albergará el handball en el estadio Ruca Che. En el masculino, fue debut con victoria por 31-22 ante Santa Cruz. En la segunda fecha, este martes se verá las caras contra el local.

El femenino también comenzó ganando: 27-21 sobre Santa Cruz. Y sumó una nueva victoria ante las locales por 23-19. Este miércoles, se cerrará la fase de grupos en ambas ramas.