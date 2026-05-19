El nuevo Parque Industrial de Neuquén ya tiene fecha de lanzamiento: se priorizarán empresas locales

El anuncio del lanzamiento fue durante un acto oficial este martes. Foto: gentileza.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció este martes la fecha de lanzamiento del Parque Industrial durante la firma de una nueva medida para ayudar a los comerciantes frente a la Avenida Mosconi.

Se trata de un proyecto con una extensión de 1.200 hectáreas y buscará dar lugar a mil empresas con diferentes perfiles productivos, con el principal objetivo de potenciar el empleo local.

Qué empresas podrán instalarse en el PIN

El desarrollo de este parque se enmarca en un plan de diversificación de la matriz económica. El predio contará con infraestructura completa desde el inicio, incluyendo energía eléctrica, agua, cordón cuneta y asfalto.

«El 15 de julio hemos acordado con el gobernador«, anticipó el intendente sobre la fecha de lanzamiento del espacio ubicado sobre la ruta 67, en dirección a la ruta 51 y en cercanías a la Autovía Norte.

Y agregó: «Durante 2 meses la prioridad es para empresas neuquinas que se instalen, pero no con una mirada de un negocio inmobiliario. Nosotros queremos un parque industrial con contenido, con industria, con fuentes de trabajo«.

Explicó que las empresas deberán presentar un proyecto de desarrollo, inversión y creación de puestos de trabajo para desarrollarse en el polo industrial. «Para nosotros es fundamental el compre en Neuquén«, sostuvo Gaido.

Aseguró también que, después de los primeros dos meses, la oportunidad está abierta a todas las entidades del país que quieran invertir en Neuquén.