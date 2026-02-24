La magia del niño

Roberto Savasta

DNI 14.251.572

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Y entonces, quizás, al fin lo supiera.

La magia de niño, la luz en las noches

de aquellas luciérnagas.

Brillaba y reía bajo aquél castaño

o en la inmensa higuera.

Diamante encendido, girando en los valles

de una antigua tierra.

Y entonces, quizás, al fin lo supiera

Esa bicicleta, cruzando los campos

de un dueño cualquiera.

Y aquella laguna colmada de juncos

y esa magia abierta alumbrando el mundo.

Al final del cuento, en algún recodo

del largo camino, quien sabe, quizás,

al fin lo supiera.

Sobre el amplio mar, el faro encendido

que alumbra el camino, sobre la marea.

Entonces, quizás, al fin lo supiera.