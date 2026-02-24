La magia del niño
Roberto Savasta
DNI 14.251.572
SAN CARLOS DE BARILOCHE
Y entonces, quizás, al fin lo supiera.
La magia de niño, la luz en las noches
de aquellas luciérnagas.
Brillaba y reía bajo aquél castaño
o en la inmensa higuera.
Diamante encendido, girando en los valles
de una antigua tierra.
Y entonces, quizás, al fin lo supiera
Esa bicicleta, cruzando los campos
de un dueño cualquiera.
Y aquella laguna colmada de juncos
y esa magia abierta alumbrando el mundo.
Al final del cuento, en algún recodo
del largo camino, quien sabe, quizás,
al fin lo supiera.
Sobre el amplio mar, el faro encendido
que alumbra el camino, sobre la marea.
Entonces, quizás, al fin lo supiera.
