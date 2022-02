La nueva pandemia y la improvisación en Neuquen

Buta Ranquil

Quiero hacer conocer la problemática que viene ocurriendo ya hace muchos años en Neuquén.

El cambio climático, como en todo el mundo -y nuestra región no es ajena- está provocando múltiples eventos de desastre natural, lluvias intensas donde casi no llovía, crecidas, granizada, incendios, inundaciones de pueblos y ciudades, sequías, etc. en varios casos dramáticos que en casi todos los casos no abordaron de manera profesional…

¿Que han generado las tormentas recientes? Solo visibilizar los problemas estructurales que tenemos, y la falta de un trabajo consciente de ordenamiento urbano (en pueblos y ciudades). Contando con los profesionales en la materia, en nuestra provincia no se nos tiene en cuenta; al contrario, se nos ningunea o deja de lado… Soy nacido y criado en Buta Ranquil, norte de Neuquén, donde viví mi infancia y volví hace años, para dejar algo de lo aprendido. Me formé en una profesión que creía era de mucha importancia en mi provincia, con mucho esfuerzo de mi familia y mío ya que tuve que emigrar a otra provincia: Licenciado en Ciencias Geológicas. Ahora me encuentro peleando un concurso para dar unas pocas horas de clase en mi pueblo, si no la opción es emigrar… paradojas del destino. He trabajado la mayor parte de mi vida en otras provincias, pero en la mía parece que no se necesitaran geólogos, corrijo… geólogos neuquinos (estando en la cordillera neuquina y tierra de la formación Vaca Muerta).

Duramente, he padecido el desinterés y las puertas cerradas por parte de las autoridades municipales, provinciales a todas las inquietudes, avisos, ideas, proyectos que les he planteado, por una gama de problemáticas y en esta en particular (las continuas crecidas de lodo, con cada vez más poder de hacer desastres), problemáticas que nuestra zona viene padeciendo a causa del cambio climático. Que se recrudecerán con el correr de los años…

Pero, bueno, de algo tenemos que vivir, emprendiendo nuevos proyectos -obvio sin ninguna ayuda- como el Geoturismo.

Una vez más, pongo el acento para que afrontemos con responsabilidad este nuevo tiempo. ¿A las autoridades?: tienen que prepararse y hacerse cargo de lo difícil que resultará afrontar el cambio climático… la nueva pandemia que padeceremos… ¿Para la pandemia del Covid, a quién se recurrió? ¿A los médicos o un curandero? Médicos. ¿En este caso, quienes han sido formados para trabajar la geosfera? ¡Si no ha salido algo nuevo, creo que los geólogos! Bueno, acá estamos para ayudar.

Eduardo Vega-Lic. en Cs. Geológicas